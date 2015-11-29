شهادت نوجوان فلسطینی/ تیراندازی صهیونیست ها به سوی ماهیگیران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نظامیان رژیم صهیونیستی با حمله به فلسطینی های معترض در منطقه راس العامود در قدس اشغالی یک نوجوان ۱۷ ساله فلسطینی را به ضرب گلوله به شهادت رساندند.

این در حالی است که این نوجوان فلسطینی چند ماه پیش، از اسارت رژیم صهیونیستی آزاد شده بود.

در همین حال منابع فلسطینی از تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی به قایق ماهیگیران در بیت لاهیا واقع در شمال نوار غزه خبر دادند.

منابع رسانه ای همچنین از وقوع عملیات شهادت طلبانه جدید در قدس اشغالی و شهادت عامل عملیات به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در روز یکشنبه خبر می دهند.