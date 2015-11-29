شهادت ۲ کودک در بمباران استان تعز/ هلاکت نظامی سعودی در ظهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، سخنگوی امنیتی وزارت دفاع عربستان از کشته شدن یک نظامی سعودی در مرکز الربوعه واقع در استان ظهران در جنوب عربستان در اثر تبادل آتش میان نظامیان سعودی و ارتش و نیروهای مردمی یمن در نزدیکی مرزهای دو کشور خبر داد.

در همین حال پایگاه العهد، در خبری اعلام کرد بمباران یک منزل مسکونی در منطقه مسراخ در تعز منجر به شهادت دو کودک و زخمی شدن دو نفر دیگر شد.

همچنین «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن مدعی شد اعتراضات و خیزش مردمی یمن کودتا بوده و مقابله با آن اولیت های وی است.

این در حالی است که تجاوز عربستان و همپیمانانش به یمن وارد نهمین ماه شده و طی این ماهها ده ها هزار غیر نظامی یمنی شهید و زخمی شده اند و زیر ساخت های این کشور از بین رفته است.