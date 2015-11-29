  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ آذر ۱۳۹۴، ۳:۲۳

تحولات یمن؛

شهادت ۲ کودک در بمباران استان تعز/ هلاکت نظامی سعودی در ظهران

شهادت ۲ کودک در بمباران استان تعز/ هلاکت نظامی سعودی در ظهران

شهادت دو کودک یمنی در جریان بمباران منزلی در استان تعز و کشته شدن نظامی سعودی در جنوب عربستان به دست ارتش یمن ازجمله اخبار مهم این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، سخنگوی امنیتی وزارت دفاع عربستان از کشته شدن یک نظامی سعودی در مرکز الربوعه واقع در استان ظهران در جنوب عربستان در اثر تبادل آتش میان نظامیان سعودی و ارتش و نیروهای مردمی یمن در نزدیکی مرزهای دو کشور خبر داد.

در همین حال پایگاه العهد، در خبری اعلام کرد بمباران یک منزل مسکونی در منطقه مسراخ در تعز منجر به شهادت دو کودک و زخمی شدن دو نفر دیگر شد.

همچنین «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن مدعی شد اعتراضات و خیزش مردمی یمن کودتا بوده و مقابله با آن اولیت های وی است.

این در حالی است که تجاوز عربستان و همپیمانانش به یمن وارد نهمین ماه شده و طی این ماهها ده ها هزار غیر نظامی یمنی شهید و زخمی شده اند و زیر ساخت های این کشور از بین رفته است.

کد مطلب 2984069

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها