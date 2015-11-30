خبرگزاری مهر - گروه استانها: این روزها بحث کتاب و تلاش اهالی فرهنگ استان بوشهر برای کسب نشان پایتخت کتاب ایران برای بوشهر بسیار گرم است اما علیرغم این تلاشها اشتیاق مطالعه در استان بسیار کم است که یکی از دلایل آن چاپ کتابهای بیکیفیت است.
خالیبودن کتابفروشیها و مراجعه افراد جامعه تنها برای خرید کتابهای کمک درسی حرف دل امروز خیلی از کتاب فروشان استان است. این موضوع نشان میدهد که افراد فقط برای تحصیل کتاب میخوانند و کمتر کسی برای دیگر اهداف به سراغ کتاب میرود.
امروزه با تلاشهای صورت گرفته کتاب بسیار در دسترس است و دیگر مانند گذشته تهیه کتاب نیاز به زحمت زیادی ندارد اما مطالعه در جامعه با اقبال خوبی روبرو نیست.
بسیاری از افراد در هر زمینهای قلم میزنند و نوشتههای خود را لایق چاپ و توزیع در جامعه میدانند و با توجه به اینکه نظارت مناسبی بر روی انتشار این کتابها صورت نمیگیرد، شاهد چاپ کتابهایی هستیم که حتی ارزش مشاهده هم ندارند، چه برسد به مطالعه.
شاید چاپ کتابهای با کیفیت بتواند اقبال مردم به مطالعه و خرید کتاب را بیشتر کند و این افزایش مطالعه عاملی باشد برای توسعه علمی و فرهنگی در جامعه.
تلاش برای افزایش سرانه مطالعه در استان بوشهر
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر به اهمیت بالای افزایش میزان مطالعه اشاره کرد و اظهار داشت: تکنولوژیها و فناوریهای جدید باعث شده است تا بسیاری از مردم اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق این فناوریهای کسب کنند.
فتحالله حقیقی اضافه کرد: علیرغم این پیشرفتها، کتاب هنوز هم از جایگاه ویژهای برخوردار است و نقش بسیار مهمی در کسب علم دارد و تنها با تکیه بر فضای مجازی نمیتوان به همه اطلاعات مورد نظر دست یافت و بلکه باید به کتاب توجه ویژهای شود.
وی بر لزوم ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه تاکید کرد و افزود: رسانهها نقش بسیار مهمی را میتوانند در ترویج فرهنگ مطالعه داشته باشند و باید در این راستا تلاش بیشتری کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر خواستار برنامهریزی مناسب برای آشتی جامعه با کتاب و ارتقای سرانه مطالعه کتاب شد و خاطرنشان کرد: ترویج مطالعه کتاب و کتابخوانی باید به صورت جدی در دستر کار همه دستگاههای فرهنگی قرار گیرد تا شاهد افزایش سرانه مطالعه کتاب باشیم.
فرار مردم از مطالعه به خاطر محتوای کتابها
مسئول آموزش و پژوهش حوزه هنری بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محتوای کتابها موجب جذبنشدن خواننده به مطالعه میشود، اظهار داشت: در چاپ کتاب نباید به دنبال سهمخواهی باشیم بلکه باید بسیار سختگیرانه برای چاپ آثار اقدام کنیم.
مسعود عربزاده خاطرنشان کرد: اکنون کمپینهای مختلفی در راستای ترویج کتابخوانی در کشور راهاندازی میشود اما تا زمانی که به کیفیت آثار توجه نشود این کمپینها نیز نتیجهای نخواهند داشت.
برخی نویسندگان به کتابسازی رو آوردهاند
وی با اشاره به اینکه اکنون برخی نویسندگان به کتابسازی رو آوردهاند، گفت: نویسندگان فرهیخته تنها در خصوص موضوعی خاص کتاب مینویسند در صورت اینکه برخی افراد در موضوعات مختلف بدون دانش اثر منتشر میکند.
مسئول واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری با اشاره به اینکه برخی آثار چاپ شده در بوشهر کتابهای زرد هستند، اظهار کرد: در این استان آثار منتشر شده مخاطبان را راضی نکرده و از کیفیت پایینی برخوردار است.
گزینه لابیگری در چاپ کتاب حذف شود
وی با اشاره به اینکه در چاپ کتاب گزینه لابیگری باید حذف شود اضافه کرد: پژوهشگران باید از منابع جدید و مطالب دست اول استفاده کنند و از تکرار مکررات خود داری کنند.
عربزاده افزود: حمایت از آثار ضعیف یکی از آفتهای چاپ در استان است که باید برای حذف آن تلاش کرد.
باید تلاش شود تا اگر امسال استان بوشهر به عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی شد، در همه ابعاد کتاب و کتابخوانی نمونه باشد نه تنها نشان پایتخت را یادگاری نگهداریم و فرهنگی از کتابخوانی برای آیندگان نباشد.
انتشار آثار با کیفیت یکی از راههای کمک به ترویج فرهنگ زیبای کتابخوانی است که باید اهالی کتاب به آن توجه کنند.
خبرنگار: نساء کروندی
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