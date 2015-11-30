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۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۵

در گفت و گو با مهر مطرح شد:

برگزاری جلسه طرح سئوال از شهردار شهریار/ هفت عضو شورا قانع نشدند

برگزاری جلسه طرح سئوال از شهردار شهریار/ هفت عضو شورا قانع نشدند

شهریار- عضو شورای اسلامی شهر شهریار گفت: جلسه سئوال از شهردار این شهر با طرح شش سئوال و پاسخ های وی پایان یافت که در مجموع هفت عضو شورا از پاسخ ها قانع نشدند.

علیرضا صفرزاده عضو شورای شهر شهریار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری جلسه سئوال از شهردار در عصر روز یکشنبه اظهار داشت: در این جلسه برخی از اعضای شورای شهر، شش سئوال را مطرح کردند که شهردار نیز پاسخ ها و استدلالات خود را در خصوص سئوالات بیان کرد.

وی عنوان کرد: ساخت و ساز غیر مجاز یک ملک در بلوار کلهر، علت عدم واریز هِبه های دریافتی سرانه ها به حسابی جداگانه، کندی و عدم اجرای برخی پروژه ها در فاز یک اندیشه از نمونه سئوالات طرح شده بود.

صفرزاده گفت: شهردار، علت ساخت  و ساز در ملک اشاره شده در اندیشه را بی توجهی مالک به تذکرات شهرداری عنوان کرد که در نهایت با تشکیل پرونده و صدور حکم قضایی برای مالک همراه شده است.

وی افزود: همچنین مدیریت شهری شهریار در ارتباط با کندی پروژه های اندیشه نیز توضیحاتی مبنی بر در جریان بودن عملیات احداث پروژه ها و مناقصه های در حال انجام ارائه کرد.

صفرزاده عنوان کرد: در ارتباط با هبه ها نیز، نظر سئوال کنندگان مبنی بر این بود که چرا هبه هایی که بابت سرانه ها دریافت می شود به حسابی جداگانه واریز نمی شود که شهردار بر واریز شدن آن به حساب هایی جداگانه تاکید کرد.

عضو شورای اسلامی شهر شهریار گفت: از مجموع ۱۳ عضو شورای شهریار، هفت تن از اعضا از پاسخ های شهردار قانع نشدند.

صفرزاده در خاتمه یادآور شد: قانع نشدن اعضا دال بر استیضاح نیست و صحبتی نیز در خصوص این امر به دلیل قانع نشدن برخی از اعضا در این جلسه در قبال پاسخ های شهردار مطرح نشد.

کد مطلب 2984083

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