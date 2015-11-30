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۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۱

مسیرهای عزاداری روز اربعین در ورامین اعلام شد

مسیرهای عزاداری روز اربعین در ورامین اعلام شد

ورامین-رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین مسیرهای مختلف حرکت هیئت های عزاداری برای تجمع باشکوه روز اربعین در امامزاده یحیی(ع) این شهرستان را اعلام کرد.

حجت الاسلام رضا غلامی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اربعین روز نشان دادن قدرت و عظمت شیعیان است.

وی افزود: در روز اربعین، شیعیان اقصی نقاط جهان با وحدت و یکپارچگی صحنه های بی نظیری از عشق و دلدادگی به اهل بیت عصمت و طهارت را به معرض نمایش می گذارند.

غلامی ادامه داد: در شهرستان ورامین نیز به منظور برگزاری باشکوه مراسم روز اربعین، ستاد اربعین با حضور مسئولان تشکیل و برنامه ریزی لازم صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: مقرر شده تا برای نخستین بار و به صورت هماهنگ و منسجم، تجمع هیئت های مذهبی و عزاداران حسینی در روز اربعین در امامزاده یحیی(ع) برگزار شود.

غلامی متذکر شد: دو مسیر برای حرکت عزاداران و هیئت های مذهبی به سوی امامزاده یحیی(ع) پیش بینی شده و امیدواریم تمامی مشتاقان اهل بیت عصمت و طهارت در این تجمع باشکوه شرکت کنند.

وی یادآور شد: مسیر اول خیابان شهید رجایی، کوچه مسجد امام حسن مجتبی(ع) و میدان شهدای غواص و مسیر دوم خیابان شهید بهشتی، خیابان بیهقی و میدان شهدای غواص خواهد بود.

کد مطلب 2984084

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    نظرات

    • فاطمه محمدی ۰۷:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      اربعین حسینی را به همه شیعیان تسلست میگویم امیدوارم بتوانیم عزاداری سالار شهیدان اقااباعبدالله حسین علیه السلام را به نحو احسن برگذار کنیم

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