مسیرهای عزاداری روز اربعین در ورامین اعلام شد

حجت الاسلام رضا غلامی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اربعین روز نشان دادن قدرت و عظمت شیعیان است.

وی افزود: در روز اربعین، شیعیان اقصی نقاط جهان با وحدت و یکپارچگی صحنه های بی نظیری از عشق و دلدادگی به اهل بیت عصمت و طهارت را به معرض نمایش می گذارند.

غلامی ادامه داد: در شهرستان ورامین نیز به منظور برگزاری باشکوه مراسم روز اربعین، ستاد اربعین با حضور مسئولان تشکیل و برنامه ریزی لازم صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: مقرر شده تا برای نخستین بار و به صورت هماهنگ و منسجم، تجمع هیئت های مذهبی و عزاداران حسینی در روز اربعین در امامزاده یحیی(ع) برگزار شود.

غلامی متذکر شد: دو مسیر برای حرکت عزاداران و هیئت های مذهبی به سوی امامزاده یحیی(ع) پیش بینی شده و امیدواریم تمامی مشتاقان اهل بیت عصمت و طهارت در این تجمع باشکوه شرکت کنند.

وی یادآور شد: مسیر اول خیابان شهید رجایی، کوچه مسجد امام حسن مجتبی(ع) و میدان شهدای غواص و مسیر دوم خیابان شهید بهشتی، خیابان بیهقی و میدان شهدای غواص خواهد بود.