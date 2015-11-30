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۹ آذر ۱۳۹۴، ۸:۰۸

آبی ها به دنبال جانشین کرار؛

بازیکن جنجال‌ساز استقلال به تیم فوتبال نفت پیوست

بازیکن جنجال‌ساز استقلال به تیم فوتبال نفت پیوست

کرار جاسم هافبک سابق تیم فوتبال استقلال تهران که در طول دوران حضورش در این تیم و البته تراکتورسازی حاشیه های زیادی را برای فوتبال ایران بوجود آورد و همیشه خبرساز بود به تیم نفت الوسط عراق پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز ساعاتی از فسخ رسمی قرارداد کرار جاسم با باشگاه استقلال تهران نگذشته بود که این بازیکن قراردادش را با تیم نفت الوسط عراق امضا کرد. این در حالی است که کرار جاسم اعلام کرده بود از باشگاه‌های ایرانی هم پیشنهاد دارد و احتمال دارد به کارش در ایران ادامه بدهد.

فراس بحرالعلوم مدیر باشگاه نفت الوسط با اعلام این خبر، گفت: قرار است کرار امروز به اربیل سفر کند تا در تمرینات تیم حضور یابد. با جذب کرار، تیم ما کامل شده است و آماده رقابت در لیگ عراق و AFC کاپ هستیم.

کرارجاسم که چند سال در تیم های ایرانی بازی کرد دو سال اخیر را با پیراهن استقلال سپری کرد اما در این مدت با بداخلاقی و ایجاد حاشیه، جنجال های زیادی را ایجاد کرد. وی در چندین مرحله از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با محرومیت مواجه شد.

پس از جدایی این بازیکن عراقی، مسئولان باشگاه استقلال به دنبال پیدا کردن جانشین این بازیکن هستند.

 

کد مطلب 2984099

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