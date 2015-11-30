حکمت‌الله هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه فرارسیدن فصل سرما بیش از ۵۰۰ نفر از امدادگران جمعیت هلال‌احمر استان قزوین در دوره بازآموزی شرکت می‌کنند.

وی افزود: در این دوره‌ها امدادگران شعب شش‌گانه و دو دفتر سرپرستی جمعیت هلال‌احمر استان قزوین اطلاعات پیشین خود را به‌روزرسانی و تکمیل می‌کنند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان قزوین ادامه داد: دوره‌های بازآموزی امدادگران این جمعیت همه‌ساله پیش از فرارسیدن زمستان برگزار می‌شود تا امدادگران جمعیت هلال‌احمر بتوانند با آمادگی کامل در حوادث حضور یابند.

هاشمی تصریح کرد: به طور معمول در ایام و فصول سرد سال احتمال وقوع حادثه بیشتر می‌شود و از همین رو باید آموزش و آمادگی امدادگران باید به نحوی باشد که توان مقابله با آن را داشته باشند.

وی بیان کرد: در سال جاری نیز زمستان سرد و سختی برای استان قزوین پیش‌بینی شده است که لزوم آمادگی بیش از پیش امدادگران را می‌طلبد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان قزوین عنوان کرد: حادثه اخیر گرفتار شدن بیش از ۸۰ دستگاه خودرو بر اثر برف و کولاک در الموت٬ نمونه‌ای از حوادث بود که نیروهای امدادی به خوبی توانستند به آن پاسخ دهند.

هاشمی اضافه کرد: سال گذشته نیز تیم‌های امدادی در ماجرای گم شدن چوپانان در الموت بهترین واکنش را نشان دادند و دو چوپان گم‌شده را نجات دادند.

وی تصریح کرد: آمادگی امدادگران باید به اندازه‌ای باشد که در صورت وقوع حادثه بتوانند در مرحله نخست٬ جان خود را نجات دهند و پس از آن به یاری آسیب‌دیدگان و حادثه‌دیدگان بشتابند.