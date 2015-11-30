شناسایی یک شبکه تروریستی در آستانه اربعین حسینی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، یک منبع نظامی عراق اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور یک شبکه تروریستی را شناسایی کرده اند.

این شبکه که در منطقه اسکندریه در شمال استان بابل شناسایی شده به دنبال هدف قرار دادن زائران حسینی در مسیر کربلای معلی بوده است.

با نزدیک شذن به اربعین حسینی، مردم عراق از سرتاسر این کشور با پای پیاده راهی کربلا می شوند.

در همین حال، «سعد معن» سخنگوی عملیات بغداد اعلام کرد نیروهای امنیتی عراق توانستند یک عامل انتحاری را که قصد داشت خود را به مسیر زائران حسینی در بغداد رسانده و منفجر کند، شناسایی و به هلاکت برسانند.