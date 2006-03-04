به گزارش خبرنگار "مهر، محمد حسين صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: وقوع انقلاب اسلامي در ايران دو پيام در دل خود داشت . نخستين پيام سرنگوني يك رژيم فاسد و جايگزيني يك حكومت مبتني برخواست مردم و آموزه هاي اسلامي بود ، پيام دوم نيز اين بود كه به رغم همه تلاشهايي كه در طول 200 سال گذشته براي جا انداختن اين نكته صورت گرفته بود كه هيچ گزينه مبني بر دين جايگاه حكومت ندارد، با پيروزي انقلاب اسلامي به چالشي گرفته شد.

وي افزود: در سالهاي نخست پيروزي انقلاب، خيزشهايي را در جوامع اديان ديگر پديد آورد و بخشي از آن در الهيات آزادي بخشي در آمريكاي لاتين ظهور يافت و حتي در غرب نيز خيزشهايي به وجود آورد و آنها هشدار دادند كه جوانان غرب به انديشه هاي خداخواهانه گرايش يافته اند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به اينكه اتفاق سامرا قلب مسلمانان جهان را جريحه دار كرد، گفت: اين اقدام حركت كوچكي از آرمان پليدي است كه سناتور آمريكا وعده داده بود، افرادي كه در آرزوي بمباران كعبه هستند اين اقدام را چون تمرين كعبه مي دانستند و منتظره واكنشها بودند. به همين دليل اگر واكنشها مناسب و شايسته نباشد، اقدام كعبه تشديد مي شود .