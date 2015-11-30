احتمال دیدار نواز شریف و اشرف غنی در پاریس/از سرگیری مذاکرات صلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، «اسفندیارولی» رهبر حزب «عوامی ملی» پاکستان بیان کرد که به احتمال زیاد که سران دو کشور افغانستان و پاکستان که هم اکنون برای شرکت در اجلاس «تغییرات آب و هوایی» در پاریس به سر می برند دیدار دو جانبه ای خواهند داشت و در مورد از سر گیری دوباره مذاکرات به گفتگو خواهند نشست.

وی افزود: دولت کابل برای مذاکرات صلح آماده است و بنابراین لازم است که در این برهه زمانی، سران دو کشور از طریق مذاکرات به حل مسائل خود بپردازند.

این خبر به دنبال سفرهیئتی از رهبران سیاسی مناطق قبایلی پشتون‌ ایالت «خیبرپختونخواه» از پاکستان به «کابل» پایتخت افغانستان و دیدار با محمد اشرف‌غنی رئیس‌جمهور حکومت وحدت ملی در ارگ ریاست‌جمهوری این کشور اعلام شد.

این هیئت پاکستانی درملاقات با اشرف‌غنی در مورد روابط دوجانبه اسلام‌آباد - کابل و صلح و امنیت در منطقه به بحث و تبادل‌نظر پرداختند تا وی را برای دیدار با نواز شریف و گفتگو در مورد مذاکرا ت صلح متقاعد کنند که درپایان این گفتگو اشرف غنی پیشنهاد رهبران قبایلی پشتون پاکستان مبنی بر دیدار با نواز شریف را پذیرفت.

لازم به ذکر است که «طارق خان» معاون اطلاعات حزب «قومی وطن» چندی پیش اعلام کرد که «آفتاب احمد شیرپائو» رهبر این حزب و «اسکندر حیات شیرپائو» رئیس ایالت خیبرپختونخوا برای یک سفر ۳ روزه به کابل خواهند رفت.

همچنین رئیس جمهور افغانستان «اسفندیار ولی‌خان» رهبر حزب «عوامی ملی» و «محمودخان اچکزی» رئیس حزب «عوامی ملی خیبرپختونخواه» را نیز به کابل دعوت کرده بود.

چند ماه پیش نیز برخی از این سیاست مداران پشتون پاکستان به دعوت اشرف‌غنی به کابل سفر کردند و گفت‌وگوهایی را نیز انجام دادند.

روابط میان کابل و اسلام‌آباد در ماه‌های اخیر پس از حملات طالبان در افغانستان و متوقف شدن گفتگوهای صلح تیره شده است، اگرچه دو طرف همچنان به بازدیدهای خود ادامه می‌دهند تا روابط خود را بهبود بخشند.