استخر ملک نیای سنندج بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه و طی مراسمی با حضور نماینده وزارت ورزش و جوانان؛ مدیران استانی و سید احسن علوی نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی بار دیگر استخر ملک نیای شهر سنندج بازگشایی و مورد بهره برداری قرار گرفت.
استخر ملک نیای شهر سنندج که شامگاه یکشنبه مجدد بازگشایی شده، از پنج سال قبل تاکنون و به دلیل تعمیر و بازسازی تعطیل شده بود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان در مراسم بهرهبرداری از استخر ملک نیای سنندج، اظهار کرد: استخر ملک نیای سنندج نخستین استخر سرپوشیده استان کردستان است که در سال ۷۴ توسط مسئولان وقت افتتاح شد.
حامد جولایی با اشاره به ویژگی های این مجموعه ورزشی افزود: استخر ملکنیا با هفت هزار و ۵۰۰ متر زیربنا با توجه به فرسودگی ابنیه و مشکلات تاسیساتی در مهرماه سال ۱۳۹۰ به تعطیلی کشیده شد.
وی به هزینههای پرداختی برای بهرهبرداری این استخر اشاره و ذکر کرد: اداره کل ورزش و جوانان بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات تعمیرات عمرانی برای این پروژه هزینه کرده است.
وی در ادامه، عدم نگهداری مناسب از اماکن ورزشی را عامل فرسوده شدن اماکن ورزشی دانست و بیان کرد: طبق ماده ۸۸ اماکن ورزشی در اختیار بخشهای خصوصی قرار میگیرد که همین امر باعث شده است کسانی که این اماکن را تحویل میگیرند از آن به خوبی نگه داری نکنند.
جولایی در پایان به ۷۰ پروژه نیمهتمام در استان اشاره کرد و یادآور شد: متاسفانه امروز سرانه فضای ورزشی در استان ۳۰ سانتیمتر است که همین امر باعث شده است که این استان در بحث سرانههای ورزشی در رتبه ۲۹ کشوری قرار گیرد.
در جریان برگزاری این مراسم، مدیران و مسئولان از بخش های مختلف استخر ملک نیا بازدید کردند.
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