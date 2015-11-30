به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی جشنواره «پایتخت کتاب ایران»، سخنگوی شورای سیاستگذاری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با اعلام این خبر گفت: طبق مصوبه این شورا، در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که در اردیبهشت ماه سال ۹۵ برگزار خواهد شد، دومین پایتخت کتاب ایران به عنوان میهمان ویژه داخلی در کنار روسیه و شهر دوشنبه به عنوان میهمانان خارجی حضور خواهد داشت.

علی اکبر اشعری در ادامه افزود: پایتخت کتاب ایران، جایگاه ویژه ای در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه فرصتی است تا مسئولان و تشکل های مردم نهاد پایتخت کتاب ایران، ظرفیت ها و فعالیت های فرهنگی خود را برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی نمایشگاه کتاب، معرفی و نشست هایی را با حضور فعالان فرهنگی و برنامه ریزان عرصه کتابخوانی برگزار کنند.

اشعری اظهار داشت: حضور پایتخت کتاب تهران در نمایشگاه، فرصتی فراهم خواهد آورد که دست اندرکاران فرهنگی این شهر، طرح هایی را که موجب انتخابشان به عنوان پایتخت کتاب ایران شده ارائه دهند تا مسئولان فعالان فرهنگی شهرهای مختلف از این تجربیات استفاده کنند.

یادآوری می‌شود جشنواره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران، توسط معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با مشارکت تشکل های مردم نهاد و دستگاه های فرهنگی برگزار می شود.

بر اساس این گزارش سال گذشته شهر اهواز موفق شد عنوان پایتخت کتاب ایران را از آن خود کند و امسال نیز این جشنواره با استقبال بسیار خوب شهرهای مختلف مواجه شده است.