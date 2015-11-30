به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب تازه الکس فرگوسن، به فاصله اندکی از چاپ بینالمللیاش، توسط انتشارات میلکان در بازار کتاب ایران منتشر شده است و طی مراسمی روز سهشنبه هفته جاری در کتابفروشی بوکلند، واقع در مجتمع پالادیوم رونمایی میشود.
در این مراسم که اجرای آن را محمدحسین میثاقی بر عهده خواهد داشت، حمیدرضا صدر و امیر قادری حضور خواهند داشت و درباره این کتاب عرصه مدیریت و برنامهریزی و کشف استعداد، که توسط یکی از بزرگترین مربیان تاریخ، با همکاری مایکل مورتیز کارآفرین مشهور سیلیکون ولی (ناحیه مشهور فنآوری امریکا)، نوشته شده، با حضار گفتگو خواهد شد.
کتاب رهبری ماجرای زندگی مردی است که توانسته از دل سختیها، افتخار بیرون بکشد. مردی که زندگی برایش بهمفهوم کار است و کار نیز بهمعنای خلاقیت و این هر دو را چنان بههم پیوند زده که تبدیل به یکی از خلاقترین و ماندگارترین مردان روزگار خود شده است. این کتاب فقط درباره فوتبال نیست؛ درباره مدیریت زندگی و کار است. مدیریت آرزوها و برنامهریزی برای آنها تا قله دستیابی. حکایت سرسختی مردی است که نظم بریتانیاییاش را با خلاقیت جوانگرایی درهم آمیخته تا به ما نشان دهد که هیچ کدام از این دو عنصر بهتنهایی برای موفقیت کافی نیست و فقط با ترکیب دو عنصرِ نظم و خلاقیت میتوان به راهی گام گذاشت تا همیشه در اوج باشی. این کتاب نه تنها کتاب راهنمایی برای اهالی فوتبال است بلکه برای هر خوانندهای که به خود و آرزوهایش ایمان دارد، خواندنی است؛ زندگینامهای که مدیریت را به ما میآموزد.
زمان مراسم از ساعت ۴ تا ۷ سه شنبه دهم آذر ماه خواهد بود.
مجتمع پالادیوم واقع در خیابان مقدس اردبیلی، بعد از میدان الف، جنب کوچه عروضی است.
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