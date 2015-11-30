به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب تازه‎ الکس فرگوسن، به فاصله‎ اندکی از چاپ بین‌المللی‌اش، توسط انتشارات میلکان در بازار کتاب ایران منتشر شده است و طی مراسمی روز سه‌شنبه هفته جاری در کتاب‎فروشی بوک‎لند، واقع در مجتمع پالادیوم رونمایی می‌شود.

در این مراسم که اجرای آن را محمدحسین میثاقی بر عهده خواهد داشت، حمیدرضا صدر و امیر قادری حضور خواهند داشت و درباره‎ این کتاب عرصه‎ مدیریت و برنامه‌ریزی و کشف استعداد، که توسط یکی از بزرگ‌ترین مربیان تاریخ، با همکاری مایکل مورتیز کارآفرین مشهور سیلیکون ولی (ناحیه‎ مشهور فن‌آوری امریکا)، نوشته شده، با حضار گفتگو خواهد شد.

کتاب رهبری ماجرای زندگی مردی است که توانسته از دل سختی‌ها، افتخار بیرون بکشد. مردی که زندگی برایش به‎مفهوم کار است و کار نیز به‎معنای خلاقیت و این هر دو را چنان به‎هم پیوند زده که تبدیل به یکی از خلاق‌ترین و ماندگارترین مردان روزگار خود شده است. این کتاب فقط درباره‎ فوتبال نیست؛ درباره‌ مدیریت زندگی و کار است. مدیریت آرزوها و برنامه‌ریزی برای آن‌ها تا قله‌ دستیابی. حکایت سرسختی مردی است که نظم بریتانیایی‌اش را با خلاقیت جوان‌گرایی در‎هم آمیخته تا به ما نشان دهد که هیچ کدام از این دو عنصر به‎تنهایی برای موفقیت کافی نیست و فقط با ترکیب دو عنصرِ نظم و خلاقیت می‌توان به راهی گام گذاشت تا همیشه در اوج باشی. این کتاب نه تنها کتاب راهنمایی برای اهالی فوتبال است بلکه برای هر خواننده‌ای که به خود و آرزوهایش ایمان دارد، خواندنی است؛ زندگی‌نامه‌ای که مدیریت را به ما می‌آموزد.

زمان مراسم از ساعت ۴ تا ۷ سه شنبه دهم آذر ماه خواهد بود.

مجتمع پالادیوم واقع در خیابان مقدس اردبیلی، بعد از میدان الف، جنب کوچه عروضی است.