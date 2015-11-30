ترافيک در مسير ايلام - مهران نیمه سنگین است

سرهنگ محس ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تنها در بعضی مقاطع زمانی، تراکم ترافیک داریم اما خوشبختانه تردد خودروها روان است.

به گفته فرمانده پلیس راه استان ایلام با به کارگیری نیروهای پلیس راه، در ورودی و خروجی پل کنجانچم و ممانعت از ترددهای اضافی از شانه خاکی جاده منتهی به این پل از ترافیک در این مسیر جلوگیری شده است.

سرهنگ ناصری همچنین از کاهش ترددها نسبت به روز گذشته در محور ارتباطی ایلام به مهران خبر داد.

وی افزود: با توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال بارندگی شدید در جاده های استان ایلام در ایام پایانی هفته جاری، رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به ویژه در مسیر ایلام به مهران بیشتر احساس می شود.