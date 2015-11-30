  1. استانها
  2. ایلام
۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۵

فرمانده پلیس راه استان ایلام خبر داد:

ترافيک در مسير ايلام - مهران نیمه سنگین است

ترافيک در مسير ايلام - مهران نیمه سنگین است

ایلام- فرمانده پلیس راه استان ایلام گفت: در حال حاضر ترافیک در محور ارتباطی ایلام - مهران نیمه سنگین اما روان است.

سرهنگ محس ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تنها در بعضی مقاطع زمانی، تراکم ترافیک داریم اما خوشبختانه تردد خودروها روان است.

به گفته فرمانده پلیس راه استان ایلام با به کارگیری نیروهای پلیس راه، در ورودی و خروجی پل کنجانچم و ممانعت از ترددهای اضافی از شانه خاکی جاده منتهی به این پل از ترافیک در این مسیر جلوگیری شده است.

سرهنگ ناصری همچنین از کاهش ترددها نسبت به روز گذشته در محور ارتباطی ایلام به مهران خبر داد.

وی افزود: با توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال بارندگی شدید در جاده های استان ایلام در ایام پایانی هفته جاری، رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به ویژه در مسیر ایلام به مهران بیشتر احساس می شود.

کد مطلب 2984169

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها