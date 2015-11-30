دفاع از مسجد الاقصی بر همه واجب است

به گزارش خبرگزاری مهر، «مروان ابو راس» رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان روز گذشته در نخستین نشست علمای مسلمان که به همت هیأت علمای فلسطین و اتحادیه جهانی علمای مسلمان در غزه برگزار شد، با تاکید بر اینکه منازعه فلسطین، منازعه ای دینی است نه سیاسی گفت: وظیفه سنگینی بر عهده علمای مسلمان و دفاع از ملت فلسطین و مسجد الاقصی وظیفه دینی هر مسلمانی است.

وی با بیان اینکه، فلسطین تنها متعلق به فلسطینیان نیست بلکه متعق به همه امت اسلام است، خواستار تشدید مبارزات و مقاومت ملت فلسطین در برابر دشمن صهیونیستی شد.

ابو رأس همچنین از همه امت اسلامی و عربی خواست تا با کمک مالی و سلاح، فلسطینیان را در این نبرد مقدس، یاری کنند.

«علی قره داغی» دبیر کل اتحادیه جهانی علمای مسلمان نیز که از طریق ویدئو کنفرانس در این نشست صحبت می کرد، با تاکید بر اینکه مقاومت در برابر اشغالگران وظیفه شرعی و دینی تمامی مسلمانان است، خواستار کمک مالی و تسلیحاتی به مبارزان و مجاهدان فلسطینی شد.



«اسماعیل هنیه» نائب رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» نیز در سخنرانی خود در این نشست، تاکید کرد: رژیم صهیونیستی و مقامات آن به دلیل انتفاضه، در ترس و وحشت شدیدی به سر می برند و به صراحت اعلام کرده اند که انتفاضه کنونی ملت فلسطین به طول خواهد انجامید.



وی افزود: انتفاضه به خنثی سازی طرح تقسیم مسجد مبارک الاقصی، فروکش کردن موج شهرک سازی ها و توقف عربده کشی صهیونیست ها کمک کرد و حتی در مدت زمانی کوتاه توانست دستاوردهای مهمی را محقق سازد و بر روی نظریه های ترویج تفکر همزیستی، تسلیم پذیری فلسطینیان در برابر صهیونیست ها و منحرف کردن افکار از مسأله اساسی خط بطلان بکشد.