محمود خوراکچی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دیدار تیم‌های میثاق و دبیری تبریز در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال که با حاشیه‌های زیادی همراه بود، اظهار کرد: بعد از بازی مسئولان دبیری گفتند که ما مانع ورود نیروی انتظامی به سالن شده‌ایم تا بازی با تاخیر شروع شود. ما هنوز آنقدر بزرگ نشده‌ایم که بتوانیم مانع نیروی انتظامی شویم که وارد سالن شوند و آنها را پشت در نگه داریم.

وی افزود: طبق روال همیشه، قبل از بازی در نامه نگاری با نیروی انتظامی خواستار حضور چند مامور در سالن شدیم ولی خودتان می‌دانید با توجه به اتفاقاتی که رخ داده است، نیروی انتظامی در تهران آماده باش است. برای همین حضور ماموران در سالن با تاخیر همراه شد. حالا اگر ماموران دیرتر به سالن آمده‌اند، محمود خوراکچی چه تقصیری دارد؟

سرمربی میثاق خاطرنشان کرد: آقای اصغری مقدم (سرمربی - بازیکن دبیری) گفته است که بازیکنان ما گرم کرده بودند و به خاطر نبود نیروی انتظامی در سالن، سرد شدند. خب مگر بازیکنان من گرم نکرده بودند؟ مگر بازیکنان من ار کره مریخ آمده‌اند که بدنشان گرم بماند؟ تمام کاسه کوزه‌ها را سر من شکستند ولی من همه چیز را به خدا واگذار کردم. کاش یک مقدار جنبه گل خوردن و باخت داشته باشیم!

خوراکچی با بیان اینکه چند بازیکن اصلی خودش را در دیدار با دبیری در اختیار نداشت، تاکید کرد: سایر بازیکنان هم به خاطر مشکل مالی نمی‌خواستند در این بازی به میدان بروند. من در این مدت فقط توانسته‌ام با آنها از نظر روحی و روانی کار کنم و بازیکنانم را وارد زمین کنم.

وی درباره اینکه جواد اصغری مقدم از لفظ سیاه‌باز در توصیف سرمربی میثاق استفاده کرده است، گفت: من در کارم صداقت دارم و باید به کسی که با صداقت کار می‌کند لقب سیاه‌باز بدهند! اگر من سیاه‌باز هستم بهتر است اصغری مقدم هم برود مشکلات تیم خودش را حل کند. او در تیم‌های مختلف شاگرد من بوده و درست نیست که اینطور صحبت کند. آیا اگر دبیری سه امتیاز بازی را می‌گرفت، باز هم از این الفاظ استفاده می‌کردند.

خوراکچی درباره درگیری اش با فرزین دبیری هم تاکید کرد: اصلا چنین چیزی صحت ندارد و این خبر درست مخابره نشده! باید در فوتسال از خانواده هایی مثل دبیری، جنتی، منصوری و سایر بخش های خصوصی که ایثار می کنند و در لیگ برتر با این شرایط تیمداری می کنند تشکر کرد. من اصلا از خانواده دبیری ناراحت نیستم و انها هم برای من قابل احترام هستند.

سرمربی تیم میثاق در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره انتخاب وحید شمسایی به عنوان بهترین فوتسالیست سال آسیا، اظهار کرد: باید به شمسایی و باشگاه تاسیسات تبریک بگویم که در بخش فوتسال، بهترین‌ها را به دست آوردند. این جای افتخار دارد که در روزی که فوتبال ما هیچ جایزه‌ای نگرفت، دو عنوان بهترین در بخش فوتسال داشتیم.

خوراکچی همچنین درباره ناراحتی شمسایی از وی بعد از شکست مقابل میثاق در لیگ فوتسال، گفت: من بعد از بازی در یک مصاحبه به مزاح گفتم که فوت کوزه‌گری را به وحید یاد نداده‌ام. واقعا منظوری از این حرف نداشتم. وحید سال‌های قبل توانسته بود تیم مرا شکست بدهد. او افتخار و ویترین فوتسال ماست و احترامش بر همه واجب است. متاسفانه این مزاح من تیتر شد و ناراحتی شمسایی را در پی داشت.