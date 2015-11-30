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۹ آذر ۱۳۹۴، ۹:۵۶

مولانا فضل الرحمن:

غرب در حال توطئه بر علیه اسلام و مسلمین است

غرب در حال توطئه بر علیه اسلام و مسلمین است

رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان گفت: اروپا و در راس آن آمریکا در حال توطئه بر علیه اسلام و مسلمین هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، «مولانا فضل الرحمن» رهبر جمعیت علمای پاکستان و نماینده پارلمان ملی گفت: در دنیا اسلام به عنوان دینی افراط گرا معرفی می شود و تمام اروپا بر علیه اسلام متحد شده است. اروپا و در راس آن آمریکا در حال توطئه برعلیه اسلام و مسلمین است و می خواهند پاکستان را بدنام کنند. ما اجازه نخواهیم داد پاکستان به کشوری لیبرال تبدیل شود و در مقابل تمام تلاشهای غرب خواهیم ایستاد.

او در ادامه گفت: هر کشوری یکبار به استقلال می رسد، هر روز عقیده و آرمانهای آن تغییر نخواهد کرد. در قانون اساسی سال ۱۹۷۱ به وضوح اشاره شده است که دین رسمی و قانونی پاکستان اسلام است و هیچ قانونی بر خلاف قرآن و سنت تصویب نخواهد شد اما در حال حاضر تلاش می شود پاکستان به کشوری لیبرال تبدیل شود. تلاش برای تغییر دادن این هویت قانونی در حقیقت تلاشی شکست خورده غرب برای تضعیف پاکستان است.

کد مطلب 2984179
علی کاووسی نژاد

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