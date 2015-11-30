قاسم سلیمانی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پروژه های مهم در حوزه صنعت و معدن و کشاورزی در چهارمحال و بختیاری در حال اجرا است، اظهار داشت: پیش بینی ما این است که با راه اندازی واحدهای صنعتی، کشاورزی و معدنی در استان تا پایان سال ۹۵ شاهد شکوفایی این بخش ها خواهیم بود و اشتغال قابل توجهی سطح استان ایجاد می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در حوزه کشاورزی و صنعت اقدامات قابل توجهی در مسیر ایجاد اشتغال در استان انجام شده است، اظهار داشت: در حوزه کشاورزی سه گاوداری بزرگ در استان احداث می شود که اشتغال قابل توجهی در حوزه کشاورزی برای فارغ التحصیلان کشاورزی و بومی های منطقه ایجاد می شود.

وی بیان داشت: در بخش صنعت و معدن نیز اقدامات قابل توجهی در مسیر توسعه استان انجام شده است که کمک به افزایش تولید واحد های صنعتی، حل مشکلات واحد های تولیدی و صنعتی، ایجاد زمینه برای پرداخت تسهیلات به واحد های صنعتی و... از مهمترین اقدامات در مسیر افزایش اشتغال در این استان بوده است.

نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری ۱۳.۴ درصد است

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پیش از آغاز دولت تدبیر و امید بسیاری از واحدهای صنعتی استان تعطیل بوده اند و یا اینکه با کمترین ظرفیت فعالیت می کردند که فعال سازی واحدهای صنعتی استان در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد.

قاسم سلیمانی دشتکی عنوان کرد: در حوزه معدن یکی از ظرفیت های استان تولید آهک هیدراته است که سرمایه گذار آمده است و در دو منطقه در حال برنامه ریزی برای احداث کارخانه تولید آهک است که این آهک در تولید فولاد مصرف دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری ۱۳.۴ درصد است، اظهار داشت: سال قبل نرخ بیکاری استان چهارمحال و بختیاری ۱۶.۹ درصد بوده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: کاهش حدود چهار درصد نرخ بیکاری استان نشان دهنده انجام اقدامات مفید در حوزه اشتغال استان بوده است.