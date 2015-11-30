سوپر لیگ کاراته ۱۵ تیمی می شود/ آغاز مسابقات از چهارم دیماه

محمد علی زمانی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: هدف ما این بود که مسابقات را هفته اول آذرماه برگزار کنیم ولی با توجه به در پیش بودن اربعین حسینی و بادرخواست تیم ها که قصد حضور در این مراسم را داشتند زمان آغاز رقابتها را به چهارم دیماه موکول کردیم.

وی در مورد از دست دادن ۹ ماه از سال و مشکلات تیم ها در روزهای پایانی سال گفت: تمام این موارد در جلسات متعددی که در سازمان لیگ با مسئولین تیم ها داشته ایم مورد بررسی قرار گرفته است. ما به این موضوع واقفیم که تیم ها برای استفاده از بودجه ۹۵ مشکل دارند و به امید خدا قبل از پایان سال مسابقات تمام خواهد شد.

رئیس سازمان لیگ ادامه داد: تداخل کاری در برخی برنامه های فدراسیون باعث تاخیر در برگزاری این رقابتها بود ولی خوب استقبال خوب تیم های باعث شد تا در فصل جدید شاهد لیگی جذاب و دیدنی با حضور بهترین های کاراته ایران و جوانان با اتیه باشیم.

زمانی افزود: ۱۶ تیم برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده بودند که با انصراف دو تیم تعداد تیم ها به عدد ۱۴ رسید که مسابقات در دو گروه ۷ تیمی برگزار خواهد شد. در این صورت می توانیم با برگزاری دو بازی در هر هفته قبل از اتمام سال مراسم اختتامیه را انجام دهیم.

وی به گروه بندی تیم های هم اشاره کرد و گفت: اگر همان ۱۴ تیم را داشته باشیم در گروه یک دانشگاه آزاد اسلامی ، شهرداری سنندج ، برق هرمزگان ، هیات کاراته گیلان ، پولاد کی شین کان قم ، کان زن ریو و بیمه کارآفرین لرستان و در گروم دوم هم مناطق نفت خیز جنوب ، آوای رزم ، شهرداری ورامین ، بانک پارسیان زنجان ، پاس قوامین ، شهرداری تبریز و تصتای تهران به رقابت خواهند پرداخت.

زمانی در پایان گفت: هر سال تعداد زیادی از تیم ها اعلام آمادگی می کنند ولی در زمان شروع مسابقات چند تیم انصراف می دهند . اگر امسال هم با چنین مشکلی مواجه شویم و تعداد تیم ها به عدد ۱۰ برسد که رقابتها را در یک گروه برگزار می کنیم. و در صورت حضور بیش از ۱۰ تیم همان روش دو گروهی را انتخاب خواهیم کرد.