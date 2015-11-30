بعثت کرمانشاه در جایگاه چهارم ایستاد/ امیدواری برای نیم فصل دوم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی نیم فصل مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور روز گذشته برگزار شد تا چهره تیم های مدعی هر گروه تا حد زیادی مشخص شود.

تیم بعثت نیز که به عنوان تنها نماینده کرمانشاه در گروه اول این رقابت ها قرار دارد، در آخرین بازی نیم فصل خود به مصاف برق نوین شیراز رفت و با یک گل مغلوب این تیم شد تا نخستین شکست خود در این فصل را پذیرا باشد.

نماینده کرمانشاه که پیش از این ۴ برد و ۴ تساوی را به دست آورده بود به دنبال تداوم شکست ناپذیری خود در دیدار با برق نوین شیراز بود که این اتفاق نیفتاد تا بعثت با ۱۶ امتیاز و قرار گرفتن در رده چهارم جدول نیم فصل را به پایان برساند.

در این گروه هم اکنون اکسین البرز با ۲۰ امتیاز صدرنشین است، تیم های شهرداری بندرعباس و نیروی زمینی با ۱۷ امتیاز مکان های دوم و سوم را در اختیار دارند و بعثت نیز با ۱۶ امتیاز چهارم است.

بعثت که همانند فصل گذشته خود را به عنوان مدعی صعود از گروه معرفی کرده امیدوار است که با کسب نتایج مطلوب در نیم فصل دوم به عنوان یکی از ۳ تیم برتر به مرحله دوم مسابقات صعود کند.

نیم فصل لیگ دو کشور در پایان هفته نهم روز دهم آذرماه پایان می یابد و زمان نقل و انتقالات از روز شنبه ۱۴ آذر تا پنجشنبه ۱۰ دی ماه خواهد بود.

لیگ دسته دوم فوتبال امسال با حضور ۴۰ تیم در چهار گروه از ۸ مهر ماه آغاز شد که از هر گروه سه تیم به مرحله دوم صعود می کنند که تیم های اول هر گروه مستقیما صعود کرده و تیمهای دوم به پلی آف می روند.

همچنین از هر گروه ۴ تیم به لیگ دسته سوم سقوط می کنند و اواخر بهمن ماه پایان مرحله اول مسابقات خواهد بود.

شروع مرحله دوم اوایل اسفند بوده و پایان مسابقات اواخر اردیبهشت ۹۵ است و پلی آف رقابتها، نیمه اول خرداد ماه ۹۵ خواهد بود. همچنین از هر گروه سه تیم به مرحله دوم مسابقات صعود می کنند و مرحله دوم رقابتها در دو گروه ۶ تیمی انجام می شود.