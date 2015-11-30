۱۳۴۰۰ هزار مسافر از فرودگاه زنجان جابجا شدند

محمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر به تعداد پروازهای داخلی از فرودگاه زنجان اشاره کرد و افزود: طی هشت ماه سال جاری ۱۲۶ پرواز داخلی از فردگاه زنجان انجام گرفته و هشت هزار و ۳۵۰ مسافر جا به جا شده است.

وی اظهار کرد: طی این بازه زمانی ۶۱ هزار و ۸۴۱ کیلو گرم بار داخلی از فردگاه زنجان جابجا شده است.

مدیر فرودگاه زنجان گفت: طی هشت ماه سال جاری ۳۴ پرواز خارجی از فرودگاه زنجان انجام گرفته و پنج هزار و ۶۸ مسافر جا به جا شده است.

قاسمی تاکید کرد: طی این بازه زمانی ۱۰۵ هزار و ۳۸۵ کیلو گرم بار خارجی از فرودگاه زنجان انجام گرفته است.

مدیر فرودگاه زنجان به تعداد پروازهای غیر مسافری از فرودگاه زنجان اشاره کرد و یادآور شد: طی هشت ماه سال‌جاری هزار و ۱۴۰ پرواز غیر مسافری اعم از نظامی، آموزشی، انتظامی و امدادی از فرودگاه زنجان انجام گرفته است.

وی گفت: پروژه بهسازی و تجهیز سیستم گرمایش ایمنی زمینی فرودگاه زنجان با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه‌های کشور، توسط پرسنل فرودگاه زنجان و بخش خصوصی انجام شد.

مدیر فرودگاه زنجان تاکید کرد: به علت سرما و شرایط محیطی سخت شش ماه دوم در این فرودگاه، نگهداری تجهیزات در این شرایط از اهمیت بسزایی برخوردار است.

قاسمی افزود: با اجرای این طرح ماشین آلات آتش نشانی و برف روب و همچنین سایر قسمت های ایمنی زمینی فرودگاه از سیستم گرمایش مطلوب و بهینه برخوردار شدند.

وی در خاتمه یادآور شد: در سالجاری توسعه فضای فیزیکی و سامان دهی سیستم روشنایی فرودگاه زنجان به طور جدی جزو برنامه بوده و تاکنون بیش از ۹۰ درصد سیستم روشنایی فرودگاه زنجان انجام شده است.