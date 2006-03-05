شرايط شركت در نخستين سوگواره ادبي و هنري دانشجويان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در كرج، نخستين سوگواره ادبي و هنري دانشجويان ايران با عنوان "نگاه سرخ" در رشته هاي عكس، گرافيك، شعر، داستان كوتاه و قطعه ادبي بهار سال آينده در دانشگاه تربيت معلم تهران برگزار خواهد شد.

دانشجويان علاقه مند مي توانند تا 20 ارديبهشت ماه سال 85 آثار خود در زمينه ثبت و ضبط مراسم و آيين هاي عاشورايي را در قالب هاي شعر، عكس، گرافيك، داستان و قطعه ادبي به دبيرخانه مسابقه ارسال كنند.

شركت كنندگان در بخش عكس مي توانند آثار عكاسي خود را به صورت تك عكس يا مجموعه عكس، آنالوگ، ديجيتال، رنگي يا سياه و سفيد ارسال كنند، اندازه عكس هاي مورد پذيرش حداقل 25×20 و حداكثر30×25 خواهد بود.

شعرها نيز در دو بخش كلاسيك يا آزاد پذيرفته مي شوند و در بخش داستان كوتاه نيز فقط داستان كوتاه مورد قبول است.

عنصرهاي اصلي آثار ارائه شده با اتكا به فرمايش مقام معظم رهبري سه موضوع "عاشورا، حماسه و عزت" ، "عاشورا، عاطفه" و "عاشورا منطق و عقل" است.

سه اثر برتر در اين جشنواره جوايز ارزنده و نفيسي دريافت خواهند كرد و آثار برگزيده در مجموعه نفيسي به چاپ خواهد رسيد .

علاقه مندان مي توانند آثار خود را به دبيرخانه جشنواره به آدرس كرج، حصارك، ميدان دانشگاه، دانشگاه تربيت معلم، طبقه همكف دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر معاونت هاي فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم ارسال كنند.