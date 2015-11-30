با شناخت نیازهای جامعه می توان سنت وقف را کارآمد تر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد خاتمی، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری در گفت و گو با خبرنگار ستاد خبری هفته وقف گفت: سنت حسنه وقف برگرفته از فرهنگ مقدس اسلامی است و کسانی که به دنبال تاثیرگرفتن از این فرهنگ هستند باید به سنت وقف نگاه ویژه داشته باشند.

وی با بیان این که وقف به سبب تاکید فراوان، سنت ماندگاری در فرهنگ دین اسلام است، افزود: : آن افرادی که در پی ادامه دادن راه پیامبر(ص) و اهل بیت(س) هستند باید به وقف توجه داشته باشند.

امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: این روزها در زمینه گسترش فرهنگ وقف اقدامات مناسبی از سوی مسئولین مربوطه صورت گرفته به گونه ای که افراد داوطلب راه و مسیر درست وقف اموالشان را می دانند.

آیت الله خاتمی در ادامه با اظهار این که برای کسب موفقیت در گسترش سنت حسنه وقف در جامعه باید اقدامات فرهنگی در زمینه های مختلف توسعه داده شود، عنوان کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه در این زمینه توانسته با تجلیل از واقفان برجسته به صورت تشویقی عمل کرده و دیگر داوطلبان را نیز علاقه مند به انجام این کار کند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به ارایه پیشنهاد به منظور افزایش گرایش به سمت سنت وقف پرداخت و گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه باید نیازهای جامعه را تبیین کرده و آنگاه این موضوع را برای تحقق پیگیری کند تا وقف ها در زمینه نیاز جامعه صورت بگیرد.

آیت الله خاتمی با تاکید بر این که سازمان اوقاف و امور خیریه تا کنون در زمینه مبلغ بیشتر از سایر عرصه ها اقدام کرده که درست است می توان با تشویق افراد به این سنت حسنه، فرهنگ وقف را در کشور گسترش داد، اما از روش های دیگری نیز به منظور گسترش این سنت باید بهره گ