۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۰

بقایای معماری دوره ساسانی در آذربایجان غربی کشف شد

بقایایی از ساختارهای معماری دوره ساسانی درچندین فاز بصورت پی هایی با استفاده از سنگهای درشت در محوطه ملاوسو شهرستان سردشت درجنوب استان آذربایجان غربی بدست آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،علی بیننده سرپرست هیات کاوش نجات بخشی محوطه بریسو(ملاوسو)گفت: این تپه یکی از محوطه های استقراری حوضه رودخانه زاب کوچک است که در کنار روستای بریسو قرار دارد و آثاری از دوره های مس و سنگ ،ساسانی و اسلامی را درخود جای داده است.

بیننده با اشاره به کشف بقایایی از ساختارهای معماری دوره ساسانی در چندین فاز با پی هایی با استفاده از سنگهای درشت گفت : در فضای داخلی بعضی از سازه ها بقایای خمره های بزرگ که برای ذخیره مواد غذایی بکار می رفته ،کشف شده است.

وی افزود:بیشترین آثار بدست آمده شامل بخشی از ساختارهای معماری و قطعات سفالی مختلف است.

مجوز کاوش در محوطه ملاوسو توسط رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صادر شده است.

کد مطلب 2984219

