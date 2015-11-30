بقایای معماری دوره ساسانی در آذربایجان غربی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،علی بیننده سرپرست هیات کاوش نجات بخشی محوطه بریسو(ملاوسو)گفت: این تپه یکی از محوطه های استقراری حوضه رودخانه زاب کوچک است که در کنار روستای بریسو قرار دارد و آثاری از دوره های مس و سنگ ،ساسانی و اسلامی را درخود جای داده است.

بیننده با اشاره به کشف بقایایی از ساختارهای معماری دوره ساسانی در چندین فاز با پی هایی با استفاده از سنگهای درشت گفت : در فضای داخلی بعضی از سازه ها بقایای خمره های بزرگ که برای ذخیره مواد غذایی بکار می رفته ،کشف شده است.

وی افزود:بیشترین آثار بدست آمده شامل بخشی از ساختارهای معماری و قطعات سفالی مختلف است.

مجوز کاوش در محوطه ملاوسو توسط رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صادر شده است.