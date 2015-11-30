تحقیقات و پژوهش می تواند به کسب ثروت منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی صبح دوشنبه در جلسه شورای سیاست گذاری برنامه های هفته پژوهش و فنآوری که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: با تاکید رهبری در حوزه علم و فنآوری و نگاه ویژه دولت به پژوهش برای رسیدن به قله های رفیع می توانیم از این ظرفیت بخوبی استفاده کنیم.

استاندار بیان کرد: برای این که در جهان کنونی حرفی برای گفتن داشته باشیم و بتوانیم کسب ثروت کنیم لازم است به پژوهش توجه جدی شود و فعالیت های تحقیقاتی را توسعه بخشیم.

وی تصریح کرد: تحقق این امر در گرو حرکت پر شتاب در بخش تحقیق و پژوهش است و جهت گیری آموزش و پرورش باید در مدارس به سمت هدایت دانش آموزان به تحقیق باشد تا از سنین کودکی و نوجواین این علاقه ایجاد شود.

همتی گفت: این که کودکی دبستانی برای کسب اطلاعات وارد اینترنت می شود یعنی ذهنش درگیر امور تحقیقی شده که ارزشمند است و این روند باید تقویت شود.

استاندار بیان کرد: باید ذهن دانش آموزان را در امور پژوهشی و تحقیقی درگیر کنیم تا با ایجاد حساسیت بیشتر زمینه گراش بیشتر نوجوانان و جوانان به تحقیق را فراهم کنیم.

ظرفیت بخش خصوصی در تحقیقات استفاده شود

وی یادآورشد: در بخش دولتی و غیر دولتی باید دانشگاهها و صنعت بیشتر درگیر موضوع پژوهش شوند و سهم استان قزوین در توسعه علم و فنآوری مشخص شود تا جایگاه خود را پیدا کنیم.

همتی گفت: در گام اول باید به مسائل موجود در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی توجه بیشتری کنیم تا در فرآیندی مسئله ها را بشناسیم و به نتایج بهتری دست یابیم که در این راستا باید دستگاههای اجرایی فعالتر شوند و هرکدام جمع بندی نتایج خود را جمع آوری کند و در اختیار استان قرار دهد.

استاندار قزوین بیان کرد: ریشه اقتصاد مقاومتی در امور تحقیقی و پژوهشی است و اگر در این زمینه احساس مسئولیت بیشتری شود می توانیم این امر مهم را اجرایی کنیم.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه پژوهش در استان تصریح کرد: برپایی نمایشگاه بهترین فرصت برای ارائه ایده ها و طرح های تحقیقاتی است و میتواند ذهن مردم را نیز با یافته های جدید درگیر کرده و خلاقیت و نوآوری ایجاد کند.

همتی اظهارداشت: از رسانه های گروهی، خبرگزاری ها و مطبوعات بویژه صدا وسیما انتظار داریم در اطلاع رسانی همکاری کنند تا موضوع پژوهش نهادینه شود.

استاندار گفت:دولت تدبیر و امید تلاش می کند سرعت علم و فنآوری در کشور را با همه مشکلات موجود بالا ببرد و دراین راستا بخش خصوصی هم بایدمشارکت کند تا کار تسریع شود.