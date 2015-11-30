احمد مسجدجامعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتقاد برادر مرحومه طاهره صفارزاده در خصوص دفن فرد دیگری در مقبره وی، گفت: زمانی که مرحومه صفارزاده فوت شد، آقای ری‌شهری اعلام کرد که امکان دفن وی در حرم شاه‌عبدالعظیم وجود دارد. همچنین مکانی نیز در گورستان ابن‌بابویه فراهم شد، اما از دفتر ریاست جمهوری پیام داده شد که مقدمات دفن ایشان در امامزاده صالح (ع) فراهم شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به شخصیت ویژه و یگانه مرحومه صفارزاده، از اتفاقی که برای مقبره ایشان افتاده، جا خورده و بسیار متأثر شدم، گفت: این موضوع باید پیگیری شود.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران همچنین به انتقاد هنرمندان از دوطبقه کردن برخی از قبور قطعه هنرمندان اشاره کرد و گفت: زمانی برای دفن هنرمندان در این قطعه مانع‌تراشی می‌شد با مساعدتی که مدیرعامل وقت بهشت‌زهرا کرد، قطعه نام‌آوران ایجاد شد. در آن زمان پیگیری وزارت ارشاد از شهرداری سبب شکل‌گیری قطعه هنرمندان و نام‌آوران شد. در حال حاضر نیز نیاز به قطعه جدید هنرمندان در بهشت‌زهرا(س) داریم تا احترام این افراد حفظ شود.

مسجدجامعی تاکید کرد: وزارت ارشاد باید این موضوع را از مدیریت شهری پیگیری کند.

چندی پیش جلال صفارزاده برادر مرحوم طاهره صفارزاده با اظها تاسف از بی احترامی به یکی از نامداران عرصه فرهنگ و ادب کشور گفت: در چنین شرایطی می خواهم مسئولان در تهران کمک کنند تا پیکر خواهرم را به زادگاهش سیرجان منتقل کنم تا در کتابخانه‌ و مرکز فرهنگی به نام او دفن کنیم.

وی ادامه داد: من شرعاً، عرفاً و قانوناً وارث مرحوم صفارزاده هستم. اما تا به امروز نتوانسته‌ام به وصیت‌های خواهرم به طور کامل عمل کنم. خواهرم پیش از فوت ارادت خاصی به حضرت امام‌زاده صالح داشتند و پس از فوتشان من با مسئول وقت امام‌زاده صحبت کردم و آن ها برای تدفین خواهرم در آن مکان ۸۰ میلیون تومان از من خواستند که امکان تهیه چنین پولی از خانواده شخصیت های فرهنگی غیرممکن بود بعد با رایزنی مسئولان قرار شد ایشان را در ابن بابویه دفن کنیم که درنهایت به من اطلاع دادند در امام‌زاده صالح قبری اهدایی از سوی مقام معظم رهبری برای خواهرتان در نظر گرفته شده است.

صفارزاده گفت: شهریور امسال به امام‌زاده صالح برای زیارت قبر خواهرم رفتم که دیدم خانم دیگری در طبقه بالایی قبر ایشان و بدون اطلاع ما دفن شده است و با پیگیری هایی که انجام دادم مسئول امام‌زاده نیز از این ماجرا ابراز بی‌اطلاعی کرد.