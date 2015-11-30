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۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۳

بررسی‌ طرح آمایش آموزش عالی درجلسه هفته آینده ستاد نقشه علمی

بررسی‌ طرح آمایش آموزش عالی درجلسه هفته آینده ستاد نقشه علمی

معاون آموزشی وزارت علوم اعلام کرد: بررسی طرح آمایش آموزش عالی به جلسه هفته آینده ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور موکول شد .

 مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت طرح آمایش آموزش عالی گفت: حدود دو ماه پیش این طرح برای بررسی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه شد.

وی ادامه داد: ما به رسانه‌ها اعلام کرده بودیم که تا پایان شهریورماه طرح آمایش آموزش عالی را به اتمام رسانده و به شورا ارایه می دهیم که به وعده خود عمل کردیم.

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به هفتادمین جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: دراین جلسه قرار بود، این طرح بررسی شود که به دستور نرسیده و به جلسه بعدی موکول شد.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: در این طرح، ساماندهی آموزش عالی، ماموریت گرایی، رابطه هدفمند اشتغال و تحصیل و یکپارچه‌سازی نظام پذیرش دانشجو درتمام مقاطع تحصیلی مطرح شده است .

وی یادآورشد: با تصویب و ابلاغ این طرح، آموزش عالی یک مسیر هدفمند و معناداری را دنبال خواهد کرد که امیدواریم وضعیتی که امروز به لحاظ عدم ارتباط تحصیل و اشتغال شاهد آن هستیم در قالب این طرح حل شود.

کد مطلب 2984239
زهرا سیفی

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