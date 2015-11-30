قوه مقننه در حفظ منافع ملت باید روحیه ای انقلابی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، الهویردی دهقانی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در آستانه سالروز شهادت سید حسن مدرس و روز مجلس با بیان این مطلب ابراز داشت: نماینده ای در سطح شهید مدرس بودن نیازمند داشتن روحیه سازش ناپذیری، ایمان، تقوا، حق طلبی و عدالتخواهی است که در زمان کنونی تمام این ویژگی ها با نام نماینده انقلابی برای مردم شناخته شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: کارکرد مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران کارکرد هدایتگرانه برای مسئولان اجرایی است و به عنوان وضع کننده قوانین ریل گذاری برای قطار پیشرفت و توسعه کشور را انجام می دهد از این رو به تعبیر امام راحل مجلس در راس امور است.

دهقانی با اشاره به اینکه صدای ملت از زبان نمایندگان مجلس شنیده می شود گفت: در حال حاضر مجلس شورای اسلامی تلاش دارد تا ذره ای از منافع ملی در برابر دیگران و حقوق هموطنان در داشتن یک زندگی با عزت کوتاه نیاید.

وی با تاکید بر اینکه نظام قانونگذاری کشورمان پس از انقلاب اسلامی شاهد جهش و رویکردی نوین در عرصه مجالس جهان است اضافه کرد: طبیعی است که در روند قانونگذاری به دست نمایندگان کم و کاستی هایی مشاهده شود اما واقعیت این است که هیچ نماینده مجلسی اراده ای برای عدول از منافع نظام و ملت ایران ندارد و دلسوزانه در سنگر قانونگذاری کشور به فعالیت مشغولند.

نماینده مردم ورزقان و خاروانا با اشاره به وجود شورای نگهبان در صیانت از قانون اساسی و تطبیق قوانین مصوب مجلس با فقه و رویه های حقوقی ابراز داشت: شورای نگهبان و مجلس مقوم و قوام دهنده عملکرد یکدیگرند که این امر ضریب خطای قانونگذاری را کاهش می دهد و تاکنون نیز در هیچ نظام سیاسی جهان نظیر آن مشاهده نشده است.

وی در ادامه با اشاره به توطئه های غرب برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات و نفوذ در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی گفت: آنچه مانع از این امر می شود بصیرت مردم در توجه به آرمان های انقلاب اسلامی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است.

دهقانی در پایان ضمن با اهمیت بر شمردن انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی گفت: به طور قطع در انتخابات مجلس دهم نیز مردم به فکر انتخاب نمایندگانی با سیره و سیرت شهید مدرس خواهند بود تا با ممانعت از نفوذ عوامل دست نشانده، مجلس انقلابی با نمایندگانی مومن، متخصص و متعهد را تشکیل دهند.