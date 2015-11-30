پزشکانی که در خدمت به زائران سبقت می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، جمعیت زائران به قدری زیاد است که تعداد قابل توجهی در خیابانها و پیادهروهای شهر کربلا ساکن شدهاند، به نسبت حجم بیسابقه زائران حسینی حجم مراجعات به درمانگاهها و چادرهای هلالاحمر نیز افزایش یافته است، بطوریکه پزشکان و پرستاران در شیفتهای غیرکاری هم برای ارائه خدمات درمانی و دارویی کمک میکنند.
برخی از صحنهها در چادرها و درمانگاهها بسیار زیبا و قابل تامل است، پزشک فوق تخصص قلب که حتی از تزریقات و جارو زدن چادر هم ابایی ندارد و در ویزیت بیماران از همه پیشی می گیرد؛ پزشکی که دوره رزیدنتی خود را تازه به اتمام رسانده و برای شروع کار، مُهر تخصص خود را در راه خدمت به سیدالشهدا(ع) متبرک کرده است.
پرستار داوطلبی که وقتی با درخواست مرخصی ۲۰ روزهاش موافقت نمیشود؛ به عشق خدمت به زائران حسینی با مرخصی ساعتی آمده و حتی در این مدت بیمه او نیز قطع شده است، با این همه در دو شیفت کاری با عشق و علاقه دارد خدمت میکند.
اکثر مراجعان به علت سرماخوردگی، درد عضلانی و تاول پا به چادرها و پایگاه های پزشکی هلال احمر مراجعه می کنند، در بین مراجعه کنندگان از کشورهای عربستان، کویت، بحرین، لبنان و...، نیز به چشم می خورند.
تعداد زائران ایرانی برای تخلیه تاول پا قابل توجهتر است و البته در بین صحبتهایشان از خدمات هلال احمر ایران ابراز خرسندی و رضایت کامل دارند. بعضی از آنها به خوبی با هلالاحمر و خدمات آن در ایام مختلف در کربلا آشنا هستند و ابراز رضایت می کنند، از اینکه یک همزبان به آنها رسیدگی میکند، زبان آنها را میداند و مشکلی در بیان و توضیح دردهای خود ندارد، اظهار رضایت میکنند و برخی دیگر هم که برای اولین بار میآیند؛ از این نوع خدمات گسترده شگفتزده میشوند.
زائری که به یکی از درمانگاههای کربلا مراجعه کرده از تفاوت سطح خدمات میگوید و اینکه هلالاحمر ایران پزشکان حاذق را به خدمت گرفته و علاوه بر ارائه خدمت به هموطنان خود، مرهمی بر دردهای زائران بسیاری است که به عشق اربعین مولای خود آمدهاند و در این میان زائری دیگر را میبینی که به علت رعایت اصول بهداشتی ترجیح میدهد به چادر هلالاحمر بیاید.
حس رضایت زائران در قالب لبخندها و دعاهای خیر برای کادر درمان ابراز میشود، خانمی که به دلیل درد شدید کلیهاش مراجعه کرده و مداوا شده یا دختر جوانی که هر روز برای تعویض پانسمان انگشت پیوند شدهاش مراجعه می کند و تقریبا کادر درمانی را به اسم میشناسد یا تمام کسانی که روی تاولهای پایشان مرهم گذاشته شده، اجر زحمات تیم درمانی را از سید الشهدا(ع) آرزو می کنند.
و قطعا این دعا، بهترین سپاس از زحمات بیدریغ و عشاق الحسین(ع) است که برای ادامه خدمت به آنها انرژی دو چندان میدهد.
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