باد محلی، جمعه به کمک هوای تهران آمد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شرایط حاکم بر منطقه در هفته گذشته دو روز در شرایط سالم (شنبه و یکشنبه)، و بقیه روزهای هفته در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار داشته است.
به گزارش واحد پایش و پژوهش شرکت کنترل کیفیت هوا، پایداری جوی از عوامل تأثیرگذار بر تجمع و ازدیاد آلاینده ها در شهرها از جمله تهران است چرا که در شرایط پایدار جوی، هوا نمیتواند به صورت افقی (وزش باد) یا قائم حرکت و آلاینده ها را پراکنده کند. در چنین شرایطی آلاینده ها در شرایط سکون قرار می گیرند و موجب افزایش شاخص کیفیت هوا و آلودگی بیشتر هوای تهران میشوند.
طبق بررسی های کارشناسان شرکت کنترل کیفیت هوا، عمق لایه وارونگی در روز سه شنبه هفته گذشته به کمترین مقدار رسیده و همین امر سبب کاهش چشمگیر عمق میدان دید در این روز شده است.
مریم نادری، مدیر واحد پایش و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوا درباره جزییات کیفیت هوای تهران در هفته گذشته گفت: مطالعه میانگین تغییرات ساعتی غلظت ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون و ۵/۲ میکرون و پارامترهای هواشناسی، اثر معکوس شرایط جوی پایدار را در کیفیت هوای تهران به صورت مشخصتری نشان می دهد. همچنین طبق نتایج حاصله افزایش غلظت ذرات معلق در روزهای دوشنبه تا پنجشنبه ناشی از سکون نسبی هوا، وقوع پدیده وارونگی دما و به تبع تجمع آلاینده ها بوده است.
بر اساس این گزارش، بیشینه میانگین غلظت ذرات معلق کمتر از ۱۰ و ۲.۵ میکرون در روزهای مذکور به ترتیب به بیش از ۱۹۰ و۷۰ میکروگرم بر متر مکعب رسیده و عمق میدان دید در تهران برخی ساعات به حدود ۳ کیلومتر کاهش یافته است. در چنین شرایطی وزش باد آرام هم در پراکندگی ذرات معلق و بهبود شرایط مؤثر نبوده است.
نادری درباره کیفیت هوای تهران در جمعه ای که گذشت، گفت: از بعدازظهر روز جمعه افزایش دمای سطحی در منطقه، افت فشار هوا در سطح زمین را به همراه داشته و همین امر سبب شده سرعت باد محلی با جهتی متغیر بین شمال غربی تا جنوب غربی روند افزایشی داشته باشد و به پراکنش آلاینده ها از سطح شهر کمک کند.
اطلاعات غلظت آلاینده ها بر اساس داده ایستگاه های شرکت کنترل کیفیت هوا و اطلاعات هواشناسی اندازهگیری شده در ایستگاه مهرآباد از پایگاه اطلاعات دانشگاه وایومینگ تهیه شده است.
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