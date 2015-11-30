باد محلی، جمعه به کمک هوای تهران آمد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شرایط حاکم بر منطقه در هفته گذشته دو روز در شرایط سالم (شنبه و یکشنبه)، و بقیه روزهای هفته در شرایط ناسالم برای گروه­های حساس قرار داشته است.

به گزارش واحد پایش و پژوهش شرکت کنترل کیفیت هوا، پایداری جوی از عوامل تأثیر­گذار بر تجمع و ازدیاد آلاینده ­ها در شهرها از جمله تهران است چرا که در شرایط پایدار جوی، هوا نمی‌تواند به صورت افقی (وزش باد) یا قائم حرکت و آلاینده ها را پراکنده کند. در چنین شرایطی آلاینده ها در شرایط سکون قرار می گیرند و موجب افزایش شاخص کیفیت هوا و آلودگی بیشتر هوای تهران می‌شوند.

طبق بررسی­ های کارشناسان شرکت کنترل کیفیت هوا، عمق لایه وارونگی در روز سه­ شنبه هفته گذشته به کمترین مقدار رسیده و همین امر سبب کاهش چشم­گیر عمق میدان دید در این روز شده است.

مریم نادری، مدیر واحد پایش و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوا درباره جزییات کیفیت هوای تهران در هفته گذشته گفت: مطالعه میانگین تغییرات ساعتی غلظت ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون و ۵/۲ میکرون و پارامترهای هواشناسی، اثر معکوس شرایط جوی پایدار را در کیفیت هوای تهران به صورت مشخص‌تری نشان می ­دهد. همچنین طبق نتایج حاصله افزایش غلظت ذرات معلق در روزهای دوشنبه تا پنجشنبه ناشی از سکون نسبی هوا، وقوع پدیده وارونگی دما و به تبع تجمع آلاینده­ ها بوده است.

بر اساس این گزارش، بیشینه میانگین غلظت ذرات معلق کمتر از ۱۰ و ۲.۵ میکرون در روزهای مذکور به ترتیب به بیش از ۱۹۰ و۷۰ میکروگرم بر متر مکعب رسیده و عمق میدان دید در تهران برخی ساعات به حدود ۳ کیلومتر کاهش یافته است. در چنین شرایطی وزش باد آرام هم در پراکندگی ذرات معلق و بهبود شرایط مؤثر نبوده است.

نادری درباره کیفیت هوای تهران در جمعه ای که گذشت، گفت: از بعد­از­ظهر روز جمعه افزایش دمای سطحی در منطقه، افت فشار هوا در سطح زمین را به همراه داشته و همین امر سبب شده سرعت باد محلی با جهتی متغیر بین شمال غربی تا جنوب غربی روند افزایشی داشته باشد و به پراکنش آلاینده­ ها از سطح شهر کمک کند.

اطلاعات غلظت آلاینده ­ها بر اساس داده­ ایستگاه ­های شرکت کنترل کیفیت هوا و اطلاعات هواشناسی اندازه­‌گیری شده در ایستگاه مهرآباد از پایگاه اطلاعات دانشگاه وایومینگ تهیه شده است.