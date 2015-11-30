به گزارش خبرنگار مهر، الهه عرب عامری درباره عنوان هفتمی تیم فوتسال زنان ایران در مسابقات گواتمالا و مقایسه این عنوان با دوره گذشته که ایران در رده پنجم قرار گرفته بود، اظهار کرد: اگر بخواهیم اینطور نگاه کنیم، نسبت به دوره قبل دو پله پایین‌تر قرار گرفتیم ولی ما در سال ۱۳۹۲ در جام جهانی کوچک با روسیه، مالزی و اوکراین همگروه بودیم در حالی که این دوره در گروه سختی با پرتغال، برزیل و کاستاریکا قرار گرفتیم.

وی افزود: ما در دوره‌های گذشته هم نتوانسته بودیم پرتغال را ببریم و حتی به برزیل با همین اختلاف ۶ گل باخته بودیم.

نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال که با رادیو ورزش صحبت می‌کرد، خطاب به کارشناس برنامه گفت: شما به مساله هفتمی ایران در جام جهانی کوچک اشاره کردید. درحالیکه شما یک خانم هستید و باید از مقام بسیار مهم بانوان در آسیا دفاع کنید! متاسفانه خانم‌ها هوای هم را ندارند. همچنین باید از خبرنگاران و دوستانمان در صدا و سیما گلایه کنم. اگر بازیکنان تیم ملی ژاپن را شکست نداده بودند، حرف شما درست بود ولی ما هم در جام ملتهای آسیا و هم در جام جهانی ژاپن را بردیم تا نشان بدهیم که برد جام ملتها شانسی نبوده است.

عرب عامری با بیان اینکه حضور تیم ملی در جام جهانی کوچک گواتمالا یک افتخار است، گفت: مگر حالا که قهرمان جام ملتهای آسیا شده‌ایم، باید در باد این قهرمانی بخوابیم و بازیکنانمان از ترس اینکه هفتم یا هشتم شوند، به جام جهانی نروند؟ ما ادعایی در جام جهانی نداشتیم. در آسیا عنوان می‌کنیم که مدعی هستیم و و آنرا ثابت هم کرده‌ایم.

وی درباره اینکه کمیته فنی فوتسال اعلام کرده با سفر بانوان فوتسالیست به گواتمالا مخالف بوده است، تصریح کرد: من کاری به کمیته (فنی) فوتسال ندارم. کمیته فوتسال کارشناسی کرده و گفته است که تیم بانوان نباید به گواتمالا می‌رفت. درست است که این را اعلام کرده‌اند ولی بازیکنان ما اردوی مرتبی نداشتند و مقایسه نتایج با سال ۹۲ صحیح نیست.

نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال با بیان اینکه وزارت خارجه تسهیلات زیادی برای صدور ویزای تیم ملی فوتسال قائل شد، گفت: بازیکنان ما در جام جهانی تجربه‌ای کسب کردند که هیچ جای دیگری نمی‌توانستند آنرا به دست بیاورند.

عرب عامری همچنین با اشاره به حمایت‌های صورت گرفته از تیم زنان، گفت: به نفس تازه در فوتسال و فوتبال بانوان نیاز داریم. باید به ما مستقیم کمک شود تا این رشته که طرفداران زیادی دارد از نظر هزینه‌ها مشکلی نداشته باشد. البته هزینه‌های فدراسیون فوتبال منصفانه است ولی برای بانوان کم است!

نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال در پایان تاکید کرد: آقایان خیلی طرفدار هم هستند و همدیگر را پوشش می‌دهند ولی در بحث بانوان تا یک تیم به تورنمنتی می‌رود، مصاحبه می‌شود که این تیم دوره قبل پنجم بوده است و الان هفتم شده!