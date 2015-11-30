به گزارش خبرگزاری مهر، شهابالدین دارائی، رایزن فرهنگی كشورمان در پاكستان كه به منظور شركت در آیین رونمایی از کتاب دیوان فارسی شهید خواجه حسن مولتانی (به همت خانه فرهنگ ایران در مولتان پاكستان) در مولتان به سر میبرد، با هدف توسعه همكاریها، با تعدادی از شخصیتهای فرهنگی این شهر، دیدار و گفتوگو كرد. گزارش برخی از این دیدارها در ادامه منتشر میشود:
نشست صمیمی با شخصیتهای فرهیخته مولتان
رایزن فرهنگی ایران در پاكستان، پس از پایان مراسم رونمایی کتاب دیوان شعر شهید خواجه حسن مولتانی در محل خانه فرهنگ ایران، با برخی از شخصیتهای فرهیخته فرهنگی شرکتکننده در مراسم نشستی را برگزار كرد.
در این دیدار سید فخر امام، رییس سابق مجلس ملی پاکستان، باقر جعفری، رییس دانشکده سویل لاین، مخدوم محمد احسن، سجادهنشین، سید زاهد حسین شمسی، حقوقدان برجسته پاكستانی، محمد حسین آزاد، رییس دانشکده ولایت حسین مولتان، حمید رضا صدیقی، استاد دانشگاه، کاظمی، ادیب و شاعر، احمد عباس، استاد فارسی دانشگاه و دیگر شخصیات علمی و ادبی شهر مولتان حضور داشتند.
رایزن فرهنگی کشورمان در این نشست در سخنان خود، گفت: بعد از استقلال پاکستان، روابط دیرینه فرهنگی ایران با پاکستان از سال 1949 میلادی با انتصاب اولین رایزن فرهنگی ایران در شهر کراچی، پایتخت اولیه کشور پاکستان برقرار و در سال 1956 میلادی، موافقتنامه فرهنگی دو کشور امضا شد و در پارلمانهای دو کشور نیز به تصویب رسید. هماکنون در تمام شهرهای مهم پاکستان، خانههای فرهنگ ایران حضور داشته و فعالیت فرهنگی دارند.
وی افزود: سرنوشت ایران و پاکستان که دو کشور مسلمان و همسایه هستند، با هم گره خورده است. از رفاه، ترقی و پیشرفت پاکستان، مردم ایران خوشحال میشوند و قطعاً مردم پاکستان نیز از پیشرفت و تعالی ایران خوشحال میشوند. ما نمیتوانیم دشمن یکدیگر محسوب شویم و نسبت به سرنوشت یکدیگر غافل بوده و بیتفاوت باشیم.
رایزن فرهنگی كشورمان در ادامه سخنان خود گفت: در حال حاضر این سطح از روابط فرهنگی بین ایران و پاکستان قانعکننده نیست و ظرفیت فرهنگی ایران و پاکستان برای تبادل و تعامل، بسیار بیشتر از این میزان است. من به عنوان نماینده فرهنگی دولت ایران، دست خود را به سوی شما دراز میکنم و دستان پرمهر شما را برای هرگونه همکاری به گرمی میفشارم. بیایید برای تقویت روابط فرهنگی ایران و پاکستان تلاش کنیم و نگذاریم كه مسایل دیگر موجب تضعیف روابط دو کشور شوند.
دارایی همچنین گفت: شما رهبران و بزرگان این شهر فرهنگی و تاریخی هستید، دست به دست هم دهیم و فضای همدلی موجود بین دو ملت را به همکاری گستردهتر فرهنگی، علمی و آموزشی تبدیل کنیم.
رایزن فرهنگی كشورمان در پایان سخنان خود سرودهای از حدادعادل در توصیف مردم ایران و پاکستان را خوانش كرد كه با استقبال وصفناپذیر حاضران مواجه شد.
«تاجهان باقیست تاخورشید ومه تابنده است / بین پاکستان و ایران دوستی پاینده است
رشته و پیوند ما حبلالمتین دین ماست / زان سبب، دلهای ما از مهر هم آکنده است
آفرین بر خلق پاکستان که از «اقبال» خویش / چشمه اندیشهای دارد که خوشزاینده است
چون حدیث عاشقی را در فارسی باید سرود / جامه لفظ دری بر شعر وی زیبنده است
مرگ را در حضرت اقبال هرگز راه نیست / تازبان فارسی زنده است او هم زنده است»
با پایان یافتن قرائت این شعر، حاضران از سخنان دوستانه، صریح و صمیمی رایزن فرهنگی ایران اظهار خرسندی كردند و چند تن از حاضران دیدگاههای خود را در این باره مطرح کردند.
زیارت مرقدهای اولیاءالله و صوفیان برجسته در شهر مولتان
شهابالدین دارائی، همچنین در حاشیه سفر خود به مولتان پاكستان، از مراقد اولیاء و عرفای به نام پاکستان همچون حضرت بهاءالدین ذکریا مولتانی (ره) و حضرت شاه رکن عالم (ره)، حضور یافت.
رایزن فرهنگی كشورمان ضمن ادای احترام و ذکر قرائت فاتحه، به مزار این عارفان، حلقههای گل نیز نثار کرد.
همچنین رایزن فرهنگی کشورمان از مرقد حضرت شاه شمس سبزواری، بازدید و با مخدوم سید زاهد حسین شمسی، متولی و سجاده نشین حضرت شاه شمس، دیدار کرد. سید زاهد حسین شمسی، شال مخصوص بارگاه حضرت شاه شمس سبزواری را به رایزن فرهنگی كشورمان اهدا کرد و پس از آن در سخنانی گفت: کتب و نسخ خطی فارسی فراوانی در کتابخانه بارگاه شاه شمس سبزواری وجود داشت که توسط گروههای افراطی تکفیری به آتش کشیده شدند و تنها یک نسخ خطی حاوی اشعار فارسی باقی مانده است.
مصاحبه با روزنامهنگاران
نمایندگان روزنامه «پاکستان نیوز» و روزنامه «دنیا شهر» مولتان، با حضور در خانه فرهنگ ایران در مولتان، با شهابالدین دارائی، رایزن فرهنگی ایران در پاكستان، مصاحبه مطبوعاتی انجام دادند.
در ابتدای این مصاحبه، شهابالدین دارائی، در سخنانی راجع به ارزش و اهمیت رسانهها گفت: رسانهها به عنوان چهارمین ستون قدرت یک کشور بعد از قوای مجریه، مقننه و قضاییه به شمار میآیند. رسانهها با افکار و اندیشه مردم سر و کار دارند؛ بنابراین اصحاب رسانه باید کنند تا اخبار و اطلاعات درست در اختیار مردم قرار دهند.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص تروریسم که امروزه بیشتر علیه شیعیان و مساجد شیعیان به کار میرود، گفت: تروریستها، دشمن انسانیت هستند. آنان به هیچکس رحم نمیکنند چه شیعه باشد چه سنی و یا مسیحی. مگر کشتار دانشآموزان بیگناه مدرسه پیشاور ربطی به شیعه بودن آنها داشت و همچنین حمله به پایگاه هوایی ارتش و کشتار آنان در حالیکه پرسنل مشغول اقامه نماز صبح بودند؟ حتی عملیات اخیر تروریستی در پاریس و کشتار مردم چه ربطی به حتی مسلمان بودن آنها داشت؟ تروریستها در اساس دشمن انسانیت هستند و باید همه دولتها و ملتها برای از بین بردن تروریستها و خشکاندن ریشه تروریست تلاش جمعی کنند.
وی ادامه داد: امروزه این منطق پذیرفته نیست که تعاریف دوگانه از تروریستها داشته باشیم و بگوییم تروریست خوب و تروریست بد. آن وقت طبق این تعریف، تروریست دولتی اسرائیل میشود تروریست خوب و مردم مظلوم فلسطین كه برای احقاق حق مسلم خود و دفاع از سرزمین مقدس مادری فداکاری میکنند میشوند تروریستهای بد. این شیوه، بازی خطرناکی خواهد بود با سرنوشت ملتها. هماکنون طولانی شدن وضعیت وخیم مردم سوریه در همین چارچوب ارزیابی میشود. عدهای با همین تعریف خودساخته و تفکیک تروریستها به تروریست خوب و بد، موجب کشتار وسیع مردم، از بین رفتن زیرساختهای کشور و آوارگی حقارتآمیز هزاران نفر از مردم مظلوم سوریه به کشورهای مختلف در این سرمای وحشتناک شدهاند.
دارایی افزود: دشمنان اسلام با ایجاد جریان داعش در خاورمیانه، طالبان در افغانستان و پاکستان و بوکوحرام در نیجریه و ... میخواهند چهره مسلمانان را تخریب و کشورهای اسلامی را از نظر سیاسی و اقتصادی تضعیف كنند.
رایزن فرهنگی كشورمان در پاسخ به سؤالی در زمینه چگونگی ارایه تسهیلات برای سفر زائران پاکستانی به ایران با توجه به ناامنی سفرهای زمینی زائرین پاکستانی در خاک خود به خاطر حملات تروریستی، گفت: با توجه به عملیات ارتش پاکستان با عنوان «ضرب غضب» علیه تروریستها، امید میرود روند ناامنیها رو به کاهش بگذارد؛ همچنین ایران نیز تسهیلاتی در زمینه کمک به برقراری ایجاد پروازهای متعدد از مبدأ شهرهای مختلف پاکستان(لاهور، کراچی و مولتان) به ایران در نظر گرفته است و با دولت پاکستان هم برای برقراری خط جدید کشتیرانی مسافری بین بندر کراچی و بندر چابهار، توافقاتی انجام داده است که زائران پاکستانی بتوانند از این طریق به ایران مسافرت كنند.
دارائی همچنین در پاسخ یک سؤال دیگر در خصوص برنامههای اقتصادی دولت پاكستان، گفت: طرح اقنصادی کریدور پاکستان و چین و اصولاً هر طرحی که موجبات رفاه و پیشرفت مردم پاکستان را فراهم کند، مورد استقبال دولت و مردم ایران خواهد بود و بدون شك، تأثیر مثبت در منطقه نیز به دنبال خواهد داشت.
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