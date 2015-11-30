روزانه ۳۰ واحد صنفی در شهر یاسوج پلمپ می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر داور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این واحدهای صنفی به دلیل عدم پرداخت عوارض پلمپ می شند.

وی بیان کرد: بسیاری از واحدهای صنفی در شهر یاسوج در زمینه پرداخت عوارض با شهرداری همکاری نمی کنند.

داور گفت: اصنافی که تازه افتتاح می شوند ملزم به پرداخت حق افتتاح هستند و تمام صنف هایی که در سطح شهر فعالیت دارند امور شهری شهرداری طبق تبصره ۲۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری موظف به وصول عوارض کسب از آنهاست.

وی بیان کرد: صاحب کسب باید پس از اعلام اخطاریه توسط ماموران اجرائی امور شهری پس از ۴۸ ساعته به واحد امور شهری شهرداری مراجعه و عوارض خود را پرداخت کندو درصورت عدم مراجعه شهرداری نسبت به پلمپ مغازه ها طبق قانون اقدام می کند.

داور تاکید کرد: اگر کسی شخصا و بدون از هماهنگی شهرداری نسبت به رفع پلمپ اقدام کند موضوع توسط واحد حقوقی شهرداری صورتجلسه و شخص خاطی به مراجع قضایی معرفی می شود.