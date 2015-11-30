تردد زائران از مرز مهران به صورت روان در جریان است

حسین کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهر داشت: وضعيت تردد زائران در مرز مهران روان و مطلوب است و دستگاه های اجرایی با تلاش تمام در روان سازی حرکت عاشقان حسين(ع) تلاش می کنند.

وی با تأکيد بر اينکه بار سنگين حضور زائران در کنگره عظيم حسينی بر دوش پليس است، اظهار داشت: با توجه به اينکه حجم خروج زوار سنگين است لذا به تمام زائران توصيه می کنيم، نظم و قانون را رعايت کرده و با مأموران در ايجاد نظم همكاری داشته و مأموران نيز همانند گذشته با مردم مدارا و با برخورد اسلامی و قانونی آن‌ها را راهنمايی كنند.

کلانتری بابيان اينکه تمام توان دستگاه‌های امنيتی و خدمات رسان را برای خدمت زائران مرز مهران به کار گرفته‌ايم، تصريح کرد: تا کنون مشکل خاصی پيش نيامده است.

برابر گزارش های دريافتی، ترافيک در استان ايلام (محور ايلام - مهران) پرحجم و روان اعلام شده است.