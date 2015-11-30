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۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۴۷

جانشين سازمان بسيج مستضعفين کشور از پايانه مرزی مهران بازدید کرد

جانشين سازمان بسيج مستضعفين کشور از پايانه مرزی مهران بازدید کرد

ایلام- دقایقی پیش، جانشين بسيج مستضعفين کشور از پايانه مرزی مهران بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی از طريق بالگرد به منظور بازديد از پايانه مرزی وارد شهر مهران شد و از آخرين وضعيت خدمات رسانی و امنيتی زائران اربعين حسينی بازدید کرد.

در اين بازديد جمعی از مسئولان اجرايی استان و فرماندهان نظامی و انتظامی نيز حضور دارند.

طی یک هفته گذشته بیش از ۸۰۰ هزار زائر از مرز مهران تردد داشته و به طور میانگین روزانه ۱۰۰ هزار زائر از مرز مهران تردد کرده اند.

مرز بین المللی مهران در ۹۰ کیلومتری جنوب استان ایلام کانون اصلی و مهم تردد زوار سوگوار حسینی به عتبات عالیات است.

سال گذشته در ایام منتهی به اربعین بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار زائر عزادار برای شرکت در آیین های سوگواری و زیارت عتبات عالیات از این مرز به کشور عراق سفر کردند که پیش بینی می شود، این میزان، اربعین امسال تا دو میلیون نفر افزایش یابد.

کد مطلب 2984356

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