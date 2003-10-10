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۱۸ مهر ۱۳۸۲، ۱۲:۱۲

فرمانده نيروي انتظامي در همايش دو همگاني 110 :

حل مشكل ترافيك تهران ، از برنامه هاي آتي نيروي انتظامي است

حل مشكل ترافيك تهران ، از برنامه هاي آتي نيروي انتظامي است

فرمانده نيري انتظامي در همايش دو همگاني 110 ، با تاكيد بر افزايش تعامل مثبت ميان پليس و جوانان گفت : تقويت ورزش محلات و حل مشكل ترافيك شهر تهران از برنامه هاي آتي نيروي انتظامي است .

 به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر سردار محمد باقر قاليباف  در مراسم اختتاميه دومين همايش دو همگاني 110 كه  عصر روز پنجشنبه با حضور فرمانده نيروي انتظامي و جمعي از مسئولان سازمان تربيت بدني در ورزشگاه شهيد شيرودي برگزار شد، در جمع شركت كنندگان با بيان اين مطلب افزود:  با تلاش مديران جامعه و منابع مناسب كشور به همراه فهم و شعور بالاي مردم جامعه سعي مي كنيم رفاه و آسايش بهتري را در آينده فراهم سازيم .
همچنين در ادامه اين مراسم فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ ، برگزاري همايش دو همگاني 110 را پيام مشاركت جوانان براي همكاري با نيروي انتظامي برشمرد و افزود : اين همايش نشان دهنده آن است كه نيروي انتظامي در راستاي  تقويت ، تعامل و اعتماد سازي عمومي موفق عمل كرده است .
سردار مرتضي طلايي ، توسعه ورزش محلات را به عنوان يك راهبرد جهت تعميق تعامل ميان پليس و مردم دانست و اظهار داشت : ايجاد مراكز مشاوره ، به كارگيري توان نهادهاي مردمي در توسعه امنيت ، آمادگي در جهت استفاده از توان جوانان ، گفتمان شفاف با مردم و توسعه ورزشهاي همگاني ازسياستهاي پيشگيرانه در بعد آسيب هاي اجتماعي است كه اين امر جزء اهداف و سياستهاي استراتژيك برنامه هاي ناجا به شمارمي آيد .  
در پايان اين مراسم به 100 نفر از برگزيدگان دوي 110 با حضور فرمانده نيروي انتظامي و مسئولان سازمان تربيت بدني جوايزي اهدا شد. همچنين به هزار نفر از شركت كنندگان  به قيد قرعه جوايزي اهدا شد.

 

 

کد مطلب 29844

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