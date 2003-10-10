حل مشكل ترافيك تهران ، از برنامه هاي آتي نيروي انتظامي است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر سردار محمد باقر قاليباف در مراسم اختتاميه دومين همايش دو همگاني 110 كه عصر روز پنجشنبه با حضور فرمانده نيروي انتظامي و جمعي از مسئولان سازمان تربيت بدني در ورزشگاه شهيد شيرودي برگزار شد، در جمع شركت كنندگان با بيان اين مطلب افزود: با تلاش مديران جامعه و منابع مناسب كشور به همراه فهم و شعور بالاي مردم جامعه سعي مي كنيم رفاه و آسايش بهتري را در آينده فراهم سازيم .

همچنين در ادامه اين مراسم فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ ، برگزاري همايش دو همگاني 110 را پيام مشاركت جوانان براي همكاري با نيروي انتظامي برشمرد و افزود : اين همايش نشان دهنده آن است كه نيروي انتظامي در راستاي تقويت ، تعامل و اعتماد سازي عمومي موفق عمل كرده است .

سردار مرتضي طلايي ، توسعه ورزش محلات را به عنوان يك راهبرد جهت تعميق تعامل ميان پليس و مردم دانست و اظهار داشت : ايجاد مراكز مشاوره ، به كارگيري توان نهادهاي مردمي در توسعه امنيت ، آمادگي در جهت استفاده از توان جوانان ، گفتمان شفاف با مردم و توسعه ورزشهاي همگاني ازسياستهاي پيشگيرانه در بعد آسيب هاي اجتماعي است كه اين امر جزء اهداف و سياستهاي استراتژيك برنامه هاي ناجا به شمارمي آيد .

در پايان اين مراسم به 100 نفر از برگزيدگان دوي 110 با حضور فرمانده نيروي انتظامي و مسئولان سازمان تربيت بدني جوايزي اهدا شد. همچنين به هزار نفر از شركت كنندگان به قيد قرعه جوايزي اهدا شد.