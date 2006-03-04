گفته مي شود...

* در سفر حداد عادل به كوبا، فيدل كاسترو يك تابلو نقاشي به همراه يك صندوق سيگار برگ به رئيس مجلس هديه كرد. حداد عادل نيزهداياي مذكور را به موزه مجلس شوراي اسلامي اهدا كرد.

* در جلسه گروهي از كارشناسان فني و سياسي پرونده هسته اي ايران، تعدادي ازحاضران در جلسه معتقد بودند بايد روي طرح نيمه رسمي غرب مبني بر تحويل سانتريفيوژهايي با غني سازي ثابت 5/3 درصدي تامل بيشتري كرد. برخي از اين كارشناسان ، طرح مذكور را بهتر از طرح روسيه معرفي كردند.

* جمعي از سرمايه داران و هتل داران ايراني كه در ضيافت شام صدراعظم سابق آلمان شركت كرده بودند، به نقل از هلموت كهل گفته اند: حرف احمدي نژاد درباره هولوكاست حرف دل ما بود. اين حرف سالها در دل ما مانده بود اما جرأت بيان آن را نداشتيم. احمدي نژاد مردي شجاع و نترس است.

* پيكر پنج تن از شهداي مرد و زن حادثه سي - 130 كه شناسايي نشده بودند ، هفته گذشته در قطعه شهداي سي -130 دفن گرديد.

* در آخرين نظرسنجي صدا و سيما، 75 درصد پرسش شوندگان معتقد بودند مراحل غني سازي بايد در خاك ايران انجام شود.

* دو تن از متهمان سقوط هواپيماي سي - 130 بازنشسته شدند.

* حزب موتلفه با ارسال پيامي براي جمعيت ايثارگران، از آن جمعيت خواسته است جهت نزديكي و هماهنگي نيروهاي اصولگرا ، جلسه مشتركي را برگزار نمايند.

* رئيس جمهور در ديداراعضاي حزب موتلفه ، خواستار فعال تر شدن صندوق هاي قرض الحسنه جهت اعطاي تسهيلات سريع و بدون بهره به متقاضيان شده است.

* از حائري فومني به عنوان سفير جديد ايران در الجزاير نام برده مي شود.

* در هفته هاي اخير، نمايندگان شبكه هاي خارجي در تهران ، درخواست هاي متعددي را براي حضور خبرنگاران و عكاسان خود در ايام نوروز ارائه كرده اند. سيل درخواست خبرنگاران خارجي براي سفر به ايران در اين هنگام از سال تا كنون كم سابقه بوده است.

* قوه قضائيه مرخصي هاي اراذل و اوباش سابقه دار را در ايام نوروز لغو كرده است. اين اقدام در جهت پيشگيري از سرقت منازل در ايام مسافرت هاي نوروزي اتخاذ شده است.

* نيروهاي آمريكايي در كويت اقدام به توزيع قرآني با عنوان" قرآن قرن 21 " نموده اند. اين قرآن تحريف شده داراي 77 سوره است.

* در پايانه شماره 2 فرودگاه دبي از ايرانيان و مسافران آسياي ميانه، علاوه بر اثر انگشت، آزمايش عنبيه چشم هم گرفته مي شود.

* به دستور دكتر احمدي نژاد، مسئول دفتر نظارت و بازرسي رياست جمهوري ماموريت يافته است كه موضوع توزيع گوشت هاي آلوده برزيلي را تا حصول نتيجه پيگيري نمايد.

* دفتر حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه با انجام عملياتي غافلگيركننده تعدادي از كارچاق كن ها را در دادگاههاي تهران بازداشت كرده است.

* بر اساس گزارش يك نهاد نظارتي ، 110 خودروي اهدايي رئيس جمهور سابق براي معلولان ، بر خلاف نظر وي و اسناد اعلام شده در اختيار مديران يك سازمان تابعه دولت قرار گرفته است.

* به دستور وزير آموزش و پرورش ، كتاب "آموزش هاي پيشگيري از ايدز" از مدارس كشور جمع آوري شد. اين كتاب به دليل محتواي ضد اخلاقي جمع آوري گرديده است.

* پرونده يك شرك داروسازي به قوه قضائيه رفته است . اعضاي هيئت مديره اين شركت با استفاده از رانت هاي دولتي، قراردادي را با ستاد مبارزه با مواد مخدر امضا كرده بودند تا در قبال دريافت مواد مخدر، داروهاي آرامبخش توليد و به قيمت دولتي در اختيار وزارت بهداشت و درمان بگذارند كه برخلاف مفاد قرارداد، اين داروها به بازار آزاد راه يافته است.

* همايش سفراي ايران در خارج كشور ، اواخر اسفند ماه برگزار مي شود.

* هزينه پرداختي بانك ها به صدا و سيما جهت تبليغات تلويزيوني در سال 83 ، 115 ميليارد تومان بوده است. همچنين برآوردهاي اوليه حاكي است ميزان تبليغات تلويزيوني دولت در سال گذشته بيش از 500 ميليارد تومان بوده است.

* به دنبال درج خبري مبني بر انتخاب مجيد انصاري به عنوان رئيس مدرسه كرماني هاي قم ، وي با ارسال نامه اي به "مهر" نوشته است : مدرسه علميه كرماني ها در قم از سال 1367 بر اساس حكم حضرت امام خميني(س) زير هيئت مديره منتخب معظم له مركب از حجج اسلام والمسلمين آقايان 1- محمد جواد كشميري 2- حسين جاويدي 3- محمد علي انصاري 4- حسين هاشميان و 5- مجيد انصاري قرار گرفت . از آن تاريخ تاكنون اين مدرسه همچنان زير نظر هيئت مديره و تحت اشراف مديريت محترم حوزه علميه قرار دارد و مديريت داخلي مدرسه نيز به پيشنهاد هيئت مديره و حكم رئيس محترم حوزه علميه قم كماكان به عهده حجت الاسلام والمسلمين آقاي جاويدي و با همكاري چند تن از فضلاي محترم مي باشد.