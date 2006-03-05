گردهمايي بزرگ " ايثارگران حافظان استقلال " برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اين مراسم صبح امروز به صورت همزمان در مراكز استان‌هاي سراسر كشور و با اجتماع ايثارگران در گلزارهاي شهدا و يا مصلاهاي محل برگزاري نماز جمعه برگزار ‌شد.

در مراسمي كه در تهران و با حضور مسوولان كشوري و لشكري، در مرقد مطهر حضرت امام «ره» برگزار شد، ايثارگران اراده راسخ خود را در حمايت از اهداف و برنامه‌هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي و تدابير رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص لزوم مقاومت در برابر زياده‌ خواهي دشمنان اعلام كردند.

خانواده شهدا و ايثارگران با در دست داشتن پرچم ايران و تصاوير شهداي خود با فريادهاي «مرگ بر آمريكا»، « مرگ بر اسرائيل»، « انرژي هسته اي حق مسلم ماست» ،«هيهات من الذله» و « تا زنده ايم رزمنده ايم» آمادگي خود را براي مقابله با اقدامات خصمانه آمريكا و كشورهاي غربي اعلام كردند.

در اين مراسم هاشمي نيا يكي از جانبازان 70 % نخاعي با اشاره به تهديدات كشورهاي غربي در برابر پايداري ملت ايران براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي خاطر نشان كرد : استكبار غرب سالهاي سال در برابر ملتها اين نگرش را القاء كرده كه شما نمي توانيد و ما مي توانيم، ما نوكر شمائيم و شما سرور ما پس ثروتتان را به ما بدهيد و از ما محصولات آن را دريافت كنيد. اين يعني تحميق و فريب، اگر با اين نگاه توانستند پيش ببرند كه فبها و اگر نتوانستند قطعا به طرف زور و قلدري رفته اند.

وي تأكيد كرد : اين فريب را ديگر ما نمي خوريم و ديگر نمي توانيم قبول كنيم كه زير سلطه نگرش مزورانه غرب باشيم . مسيري كه انتخاب كرده ايم را تا نهايت طي خواهيم كرد و ثمره اي كه با خون شهدا كه همان استقلال ملي ماست به دست آورده ايم را با يك فريب از دست نخواهيم داد.

اين جانباز 70% به عنوان نماينده ايثارگران و خانواده شهدا اظهار كرد : در كنار مرقد مطهر امام راحل و به بازوي قطع شده حضرت اباالفضل(ع) قسم ياد مي كنيم كه در راه پيماني كه با امام راحلمان بستيم پايدار خواهيم بود.

به گزارش مهر، گردهمايي بزرگ ايثارگران كه با شعار ميثاق با امام «ره»، بيعت با رهبري و پاسداري از استقلال ملي در سراسر كشور برگزار ‌شد، با هماهنگي نخبگان شاهد و ايثارگر و گردهمايي غيردولتي ايثارگران طراحي و اجرا شد.

همچنين، ايثارگران استان اصفهان نيز با اجتماع در برابر مجتمع UCF اصفهان حمايت خود را از تداوم برنامه‌هاي صلح آميز هسته‌اي در كشور اعلام كردند.

مراسم گردهمايي بزرگ حافظان استقلال پيش از ظهر امروز با قرائت قطعنامه اي به كار خود پايان داد.