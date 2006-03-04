به گزارش خبرنگار "مهر" اسقف آزاد مارشال رئيس اسقفي خاورميانه، صبح امروز در همايش احترام به مقدسات اديان و انبياء الهي گفت: در پي اهانت به پيامبر اسلام، در پاكستان نيز به اين اقدام اعتراض شد.

وي با تأكيد بر مشتركات شيعه و سني، گفت: ما پيوند هاي مشترك، ايمان مذهبي و سنتهاي مشترك داريم چرا كه ما اهل كتاب هستيم و براي رسيدن نتايج مشترك گفتگو مي كنم .

اسقف مارشال گفت: من اين اقدام را محكوم مي كنم ، پيش از اين به عيسي(ع) نيز در فيلمهايي اهانت شده است. ما و يهوديان و مسلمان در كنار يكديگر مي ايستيم و متحدانه مي گوئيم كه بايد گفتگوي مسالمت آميز را با هدف برقراري صلح، گسترش دهيم.

وي با تأكيد بر اينكه با وجود تفاوتها، بايد تساهل داشت و به يكديگر احترام گذاشت، گفت: اين شيوه زندگي روابط را مستحكم خواهد كرد.

رئيس اسقفي خاورميانه يادآور شد: چنين كاريكاتورهايي به آزادي مطبوعات نمي انجامد و تفرقه انگيز است. بايد نقش خود را براي ايجاد ارتباطي صحيح ترويج كنيم .