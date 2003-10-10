ملي پوش صبا باتري به شيراز نرفت

سهراب نژاد درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: در رقابت هاي جام ملت هاي آسيا آسيب ديدم و بنا به دستور پزشك بايد مدتي را به استراحت بپردازم اما از هتفه دوم اين رقابت ها مي توانم صبا باتري را همراهي كنم.

وي با اشاره به قدرت تيم صبا باتري دررقابت هاي ليگ برترامسال، اين تيم را يكي از مدعيان كسب عنوان قهرماني بر شمرد و گفت: با گذشت يك هفته از برگزاري ليگ برتر نمي توان درست پيش بيني كرد اما شكست ذوب آهن مقابل پيكان و برتري بي چون وچراي صباباتري و صنام مقابل حريفان نشان داد ليگ امسال متفاوت ترودرعين حال غير قابل پيش بيني تر ازسال گذشته است.

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