مفسر بايد خود را به درياي بيكران قرآن بسپارد

يعقوب جعفري، مفسر تفسير "كوثر" در گفتگو با خبرنگار "مهر" در مورد اين اثر 10 جلدي گفت: بعضي مفسران به تفسيرهايي از جمله نقلي، عقلي و عرفاني پرداخته و يا از روش موضوعي استفاده مي كنند، اما در تفسير كوثر، به طرح جامع مسائل به روش تربيتي و انطباق آن با شرايط امروز پرداخته شده و شرايط مخاطبان كه بيشتر طلبه ها و دانشجويان هستند را در نظر گرفته ايم.

جعفري به استفاده از تفاسير شيعي و سني اشاره كرد و گفت: بعد از بهره گرفتن از تفاسيرمختلف، خود به تأمل و تدبر در آيات پرداخته و به تحليل و تجزيه آن بر طبق دانش و درك خود روي آورده ام.

وي تفسير قرآن را نهايت ناپذير برشمرد و افزود: هر كس به اندازه درك و بينش خود با قرآن و مفاهيم بلند مندرج در آن ارتباط برقرار مي كند در خود كلام خداوند تشبيه بسيار زيبايي آمده مبني بر اين كه وقتي باران مي بارد هر كس به اندازه ظرف خود از آن بهره مي برد و اين به معني تفسير به راي نيست.

جعفري با اشاره به پرهيز از مطالب اضافي و بي تأثير در فهم آيات قرآن در تفسير خود گفت: ضمن دوري از خطابه و بيان مسائل غير ضروري در بعضي آيات كه بحث بيشتري را مي طلبد به توضيحات مستقل و جداي از متن پرداخته و به طور مستدل آنها را شرح كرده ام.

وي به لزوم تفسيرهاي متفاوت از قرآن اشاره كرد و گفت: وقتي قرآن هفت بطن دارد و هر بطن هفت بطن ديگر، هر كس مي تواند مطابق رأي و انديشه خود به تفسير آيات الهي پرداخته و اين وجود تفاسير مختلف را توجيه مي كند.

جعفري در يادآور شد: تاكنون 6 جلد از تفسيركوثر، شامل 17 جزء منتشر شده ، در حال حاضر نيز تفسير جزء 18 قرآن و انتشار جلد هفتم تفسير مي شود .