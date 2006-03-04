به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در آستانه برگزاري دومين جشنواره خدمت رساني و پاسخگويي در گفتگو با ستاد برگزاري جشنواره با بيان اين مطلب افزود: ارتباط ملت با دولت، تنها به شركت در انتخابات منحصر مي شود و پس از انتخابات ارتباط دولت و ملت به ارتباط يكسويه و از بالا به پايين تبديل مي شود و جامعه نيز ، تنها در زمان انتخابات فرصت مي يابد نظر خود را مبني بر تاييد و يا رد عملكرد منتخبان خود اعلام كند.

وي ادامه داد: حال آنكه مي توان با ايجاد يك فرايند پيشگيري و پاسخگويي مدام، رابطه يكسويه، منطقي و ناكار آمد را به ارتباطي دو جانبه مستمر و با ثبات گرفتن باز خورد مداوم از جامعه و اصلاح عملكرد حكومت تبديل كرد.

رضايي خاطرنشان كرد: درصورت ايجاد فرآيند جامعه پرسشگري- پاسخگويي به ميان جامعه و حكومت - ارتباط ميان دولت- ملت كه ارتباطي غير مستمر، از بالا به پايين و بدون بازخورد است، به ارتباطي دوجانبه مستمر و داراي قابليت اصلاح دائمي تبديل مي شود.

وي اضافه كرد: يكي از بنيان هاي مهم پاسخگويي در دستگاههاي اجرايي و حكومت، شفافيت و آزادي جريان اطلاعات است و در صورتي كه اطلاعات سالم و شفاف به شيوه آسان در اختيار مردم قرار داده مي شود آنگاه هم فرصت پرسش و مطالبه منصفانه و به جا خواهند يافت و هم مسئولان در برابر پرسش هاي منطقي مردم موظف به ارائه پاسخ هاي مستدل ، مستند و منطقي هستند.

به گفته وي، وحدت رويه هاي اداري و اجرايي شامل مراحل فعاليت دستگاهها و زمان لازم براي آنها و انعكاس اين مطالب به مردم، از ساده ترين اقداماتي است كه مي تواند باعث جلوگيري از اتلاف وقت ، كاهش نارضايتي و كاهش فساد در دستگاههاي حكومتي با استفاده از فرايند پاسخگويي باشد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، استفاده از سازوكار روابط عمومي ها در دستگاههاي حكومتي به عنوان محور براي اخذ پرسش ها و پاسخگويي را يكي از اقدامات ضروري در جهت اعتلاي فرهنگ نهضت خدمت رساني و پاسخگويي خواند و يادآور شد: امروزه بيشتر نهادهاي روابط عمومي كه هدف از تاسيس آنها، ايجاد ارتباطي شفاف ميان دستگاهها و جامعه بوده است به واحدهاي تبليغاتي مديران تبديل شده اند.

دكتر رضايي معتقد است با مهندسي مجدد نهادهاي روابط عمومي مي توان اجراي بخش قابل توجهي از فرآيند پاسخگويي را از اين واحدها انتظار داشت.

دومين جشنواره خدمت رساني و پاسخگويي هيجدهم ماه جاري در محل سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي برگزار مي شود.