بررسي تأثير عصاره گياهي بر روي سقط مكرر / هدفمند شدن فعاليت هاي پژوهشي در درمان ناباروري

دكتر "مظفر خزايي" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اين مركز تحقيقاتي در نيمه دوم سال جاري كار خود را با حضور 8 عضو هيئت علمي از گروه هاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه آغاز كرده است.

وي هدف اصلي از ايجاد اين مركز تحقيقاتي را ساماندهي فعاليت هاي پژوهشي در زمينه ناباروري و توليد مثل دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ذكر كرد و افزود: تحقيقات در اين زمينه پزشكي توسط گروه هاي مختلف انجام مي گرفت كه با ساماندهي اين امر تحقيقات جهت بهتري مي يابند.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه خاطرنشان كرد: كشت سلول و بافت، IVF (لقاح خارج رحمي)، اورولوژي و زنان از جمله بخش هاي اين مركز تحقيقات است.

وي گفت: 6 طرح مصوب شده كه در حال حاضر اعضاي مركز بر روي آنها كار مي كنند. اين طرح ها را مي توان جزء طرح هايي دانست كه براي نخستين بار اجرا مي شوند.

خزايي اظهار داشت: هدف از اين طرح ها، درمان ناباروري در سطح استان و جمع آوري آمار مناسب از علل ناباروري و هدفمند كردن فعاليت هاي درماني در سطح استان كرمانشاه است.

وي با اشاره به برخي طرح هاي مورد بررسي در مركز تحقيقات توليد مثل و ناباروري دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفت: بررسي تأثير برخي از داروها، بررسي تأثير عصاره گياهي بر روي سقط مكرر و بررسي تركيب Bisphnol.A كه بيشتر در ظروف يكبار مصرف بكار مي رود بر روي ناباروري حيوانات نر از جمله اين طرح ها است.

رئيس مركز تحقيقات توليد مثل و ناباروري دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفت: تمامي مراحل تحقيقاتي ابتدا در محيط آزمايشگاه بر روي سلول ها انجام مي گيرد و پس از آن بر روي مدل حيواني، در آخر اگر نتيجه كاملاً مطلوب بود و مورد تأييد همه جانبه قرار گرفت بر روي مدل هاي انساني آزمايش مي شود.