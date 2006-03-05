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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۱۲

اولين نمايشگاه تخصصي كامپيوتر در دانشگاه آزاد بيرجند برگزار شد

اولين نمايشگاه تخصصي كامپيوتر،IT، نرم افزار، ماشين هاي اداري و الكترونيك در دانشگاه آزاد بيرجند برگزار شد.

مهندس "عرفانيان" - مسئول برگزاري نمايشگاه تخصصي كامپيوتر در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت: اين نمايشگاه با حمايت سازمان بازرگاني خراسان جنوبي و به منظور ارايه سيستم تكنولوژي در قالب نمايشگاه هاي جديد و تكميل سيستم هاي آموزشي و دستگاه هاي دولتي و غير دولتي بر پا شده است.

وي در ادامه گفت: 46 شركت در قالب 73 غرفه از شهرهاي تهران، مشهد، بيرجند و شيراز در اين نمايشگاه حضور دارند كه 27 شركت متعلق به خراسان جنوبي است.

"عرفانيان" افزود: علي رغم اينكه برگزاري نمايشگاه كامپيوتر در كشور افت داشته اما استقبال شركت ها از برپايي اين نمايشگاه بسيار چشمگير است. 

کد مطلب 298520

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