اولين نمايشگاه تخصصي كامپيوتر در دانشگاه آزاد بيرجند برگزار شد

مهندس "عرفانيان" - مسئول برگزاري نمايشگاه تخصصي كامپيوتر در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت: اين نمايشگاه با حمايت سازمان بازرگاني خراسان جنوبي و به منظور ارايه سيستم تكنولوژي در قالب نمايشگاه هاي جديد و تكميل سيستم هاي آموزشي و دستگاه هاي دولتي و غير دولتي بر پا شده است.

وي در ادامه گفت: 46 شركت در قالب 73 غرفه از شهرهاي تهران، مشهد، بيرجند و شيراز در اين نمايشگاه حضور دارند كه 27 شركت متعلق به خراسان جنوبي است.

"عرفانيان" افزود: علي رغم اينكه برگزاري نمايشگاه كامپيوتر در كشور افت داشته اما استقبال شركت ها از برپايي اين نمايشگاه بسيار چشمگير است.