به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي دانشگاه صنعتي امير كبير، نمايش "تلخ بازي قمر در عقرب" به كارگرداني آقاي بابك مهري توانست در مرحله دوم بازبيني نهمين جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران، از ميان 65 اثر نمايشي از دانشكده هاي تئاتري وغير تئاتري، در ميان 11 نمايش برگزيده قطعي قرار گيرد.

شايان ذكر است؛ بازبينان اين مرحله آقايان دكتر سعيد كش فلاح، دكتر محمد رضا خاكي، دكتر ناصر آقايي، دكتر فرزاد معافي و خانم ها دكتر شيرين بزرگمهر و دكتر كتايون فيض مرندي از اساتيد برجسته تئاتر كشور بوده اند.

نهمين جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران از دوم تا نهم ارديبهشت ماه سال 85 برگزار خواهد شد.