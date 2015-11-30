مدرسه اینترنتی خواندن افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح مدرسه خواندن پیش از ظهر امروز دوشنبه ۹ آذر با حضور علیرضا مختارپور دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار شد.

در ابتدای این برنامه محمد جوهرچی به عنوان مدیرکل پژوهش و نوآوری نهاد کتابخانه ها ضمن بیان سخنانی در مورد ارتقاء مطالعه، نوآوری و نوگفتن برای مخاطب درباره ضرورت راه اندازی مدرسه اینترنتی خواندن به بیان سخنانی پرداخت.

مهردخت وزیرپور کشمیری مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور نیز در ابتدای این برنامه به بیان سخنان کوتاهی پرداخت.

امین متولیان معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانه های عمومی کشور سخنران بعدی این برنامه بود که گفت: متاسفانه در کشور ما تا حرف از خواندن می شود، همه به سراغ مفهوم سرانه مطالعه می روند. در حالی که سرانه مطالعه یک بحث فرعی است و اول از همه نفس خواندن است که مهم است. در این زمینه ما سه وظیفه برای خود تعریف کرده ایم. ۱ ـ توسعه و تعمیق مطالعات ۲ ـ برنامه ریزی بر اساس ایده و نظریه ها و تطبیق دادن و بومی کردن الگوهای موفق ۳ ـ رسیدن به همزبانی بین مروجین خواندن.

وی گفت: ما در هیچ کدام از فرایندهایمان نمی توانیم فضای کتابخانه عمومی را نادیده بگیریم و همه فعالیتهای ما باید ناظر به امکانات و فضای کتابخانه ها باشد، در کتابخانه های عمومی هم مهمترین عامل برای ترویج کتابخوانی قطعاً کتابدار است. مدرسه اینترنتی خواندن که یک مدرسه فراگیر است، مصداقی برای وظیفه سوم ما یعنی آموزش است. از خردادماه سال ۹۳ که رویکرد جدید در نهاد کتابخانه ها آغاز شده تا امروز توجه ویژه ای به ساختار معیشتی همکاران و کتابداران شده است. همزمان با این رویکرد، درخواست هایی برای ارتقاء محتوای سطح دانش همکاران نیز داشته ایم. در آخرین آمارها ما دارای یک خانواده ۵ هزار نفری کتابداری هستیم.

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد در ادامه گفت: در دهه گذشته مدارس اینترنتی بدیل خوبی برای اهداف سازمان های مختلف بوده اند. بنابراین این راهکار هم در نهاد انتخاب شد و قرار است تا ۵ هزار کتابدار را در دو دوره آموزشی آموزش بدهیم. در این مدرسه دو اصل برای ما اهمیت دارد، ۱ ـ تعاملی بودن و ۲ ـ استفاده از ظرفیت های داخلی نهاد برای ارائه محتوا. امکان ثبت نام اینترنتی در مدرسه خواندن از امروز فراهم می شود و هر قشر از کتابداران که به عنوان کتابدار در نهاد استخدام شده اند، می توانند در آن ثبت نام کنند که حدود ۵۲۰ کتابدار روستایی هم شاملشان می شود.

متولیان گفت: آموزش در این مدرسه دو دوره دارد؛ دوره اول به زودی شروع شده و تا اسفندماه ادامه پیدا می کند، در اسفندماه هم آزمون های آنلاین دوره اول برگزار می شود، دوره دوم نیز اردیبهشت ماه سال ۹۵ همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب تهران آغاز شده و ۴ ماه به طول می انجامد. در ترم اول ۴ درس ارائه می شود و هر کتابدار برای هر درس نیازمند یک ساعت و نیم زمان است. به این ترتیب در هر هفته ۳۰ هزار نفر ساعت ارائه محتوا خواهیم داشت که در کل برای تمام دوره اول، رقم ۴۸۰ هزار نفر ساعت را خواهیم داشت. همزمان مجله اینترنتی مطالعات خواندن را هم طی چند هفته آینده رونمایی می کنیم. مدرسه اینترنتی خواندن بار آموزشی دارد و مجله بار مطالعاتی.