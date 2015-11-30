۸۵ درصد مبتلایان به ایدز در زنجان را مردان تشکیل می دهند

محمد رضا صائینی در گفتگو با خبرنگار مهر به تعداد بیماران ایدزی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: تا یکم مهر ماه سال جاری تعداد این بیماران ۱۷۵ نفر بوده است.

وی به جنسیت بیماران ایدزی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: از این تعداد حدود۳۰ نفر معادل ۱۵ درصد بانوان و ۱۴۵ نفر معادل ۸۵ درصد مردان هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به راه های انتقال بیماری ایدز به افراد اشاره کرد و گفت: ۶۷ درصد از این بیماری از طریق اعتیاد، ۱۷ درصدآمیزشی، سه درصد مادر و کودک و ۱۳درصد نامشخص و خون و فرآورده های خونی هم صفر است.

صائینی به شعار جهانی ایدز اشاره کرد و یادآور شد: درمان اچ آی وی کلید پیشگیری است و بیماران را برای درمان حمایت کنیم.

وی افزود: متاسفانه فکر اشتباه گذشته که ایدز درمان ندارد غلط است و این بیماران تحت کنترل قرار می گیرند و مثل افراد دیگر می تواند عمر بالایی داشته باشند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در خاتمه گفت: متاسفانه در سطح این استان از تعداد ۱۷۵ بیمار ایدزی ۶۰ نفر فوت شده اند.