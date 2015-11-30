۱۱۰۰خانواده قشمی زیر پوشش مستمر بهزیستی هستند

اسماعیل کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: علاوه بر خانواده هایی که مستمری ثابت دریافت می کنند ۵۰۰ خانواده نیز از کمک های موردی بهره مند شده و در اصطلاح پشت نوبت دریات مستمری هستند.

وی ادامه داد: مددجویان بهزیستی از خدمات این نهاد در سه حوزه تخصصی توانبخشی، امور اجتماعی و پیشگیری استفاده می کنند.

سرپرست بهزیستی قشم گفت: راه اندازی کلینیک تخصصی در شهر قشم، انعقاد تفاهم نامه با نیروی انتظامی در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و پیگیری پرداخت حق بیمه ۴۰ نفر از زنان سرپرست خانوار را از شاخص ترین برنامه های در حوزه اجتماعی دانست.

وی ادامه داد: ارائه خدمات مشاوره ای به مددجویان، طرح غربالگری بینایی کودکان، غربالگری شنوایی نوزادان و شیوع شناسی مصرف مواد مخدر از مهمترین طرح های این نهاد در سلامت و پیشگیری است.

به گفته کیانی تشکیل شورای سالمندان و اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه برای معلولین نیز از جمله برنامه ها در حوزه توانبخشی است.

وی همچنین از فعالیت ۳۸ روستامهد و ۱۱ مهد کودک شهری در قشم خبر داد و افزود: بیش از سه هزار و ۲۰۰ کودک سه تا شش سال در این مهد آموزش می بینند و در هشت ماهه نخست امسال بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بابت تهیه غذای گرم در روستاهای جزیره هزینه شده است.

سرپرست بهزیستی قشم با بیان استفاده ۲۴۷ نفر از خدمات مشاوره ای بهزیستی، عنوان کرد: هزار و ۷۰۰ نفر نیز در کارگاه های آموزشی مهارت های زندگی شرکت کرده اند.