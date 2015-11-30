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۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۵

وزیر دفاع آلمان:

درآمد نفتی داعش باید قطع شود

درآمد نفتی داعش باید قطع شود

وزیر دفاع آلمان درخواست کرد تا مبارزه با گروه داعش به عنوان الویت جامعه بین المللی در آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، «اورزلا فون در لاین» وزیر دفاع آلمان در گفتگو با مجله بیلد اظهار داشت: تمامی کشورها برای مبارزه با داعش باید بر یک خط واحد قدم بردارند زیرا هر گونه اختلاف سلیقه می تواند به افزایش دامنه حملات این گروه منجر شود.

این مقام آلمانی با بیان اینکه مبارزه با داعش باید به اصلی ترین محور سیاستهای کشورها تبدیل شود، گفت: تضعیف داعش را باید از الویت های اصلی قرار داده و برای تحقق این هدف باید شرایط و امکانات لازم تعبیه شود.

این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ای از کشورهای جهان خواست تا اقدامات لازم را برای مقابله همه جانبه با گروه داعش بکار گیرند.

این وزیر آلمانی افزود: اولویت اصلی در داخل این ائتلاف باید نابودی درآمد نفتی داعش باشد.

کد مطلب 2985394
شقایق لامع زاده

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