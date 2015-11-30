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۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۴۶

مدیر کل تعاون و رفاه اجتماعی خوزستان:

۸۰ تعاونی در نمایشگاه فرا استانی خوزستان حضور می‌یابند

۸۰ تعاونی در نمایشگاه فرا استانی خوزستان حضور می‌یابند

اهواز - مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: ۸۰ تعاونی از استان های كشور در نمایشگاه فرا استانی توانمندی کالای تعاون خوزستان حضور می‌یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، هوشمند صفایی درباره برگزاری نمایشگاه فرا استانی خوزستان اظهار‌کرد: در سال «همدلی و همزبانی دولت و ملت»، شاهد برگزاری نخستین «نمایشگاه توانمندی کالای تعاون» در سطح ملی با حضور تعاونگران در نمایشگاه بین المللی اهواز خواهیم بود که ۸۰ تعاونی از استانهای خوزستان، کرمان، کهکیلویه و بویر احمد، ایلام، بوشهر، آذربایجان غربی، یزد و اصفهان در این نمایشگاه فرا استانی خوزستان، در زمینه‌های مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی از تاریخ ۱۴ تا ۱۷ آذر ماه حضور می‌یابند.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی و ارائه توانمندی شرکت‌های تعاونی در توسعه پایدار، شناسایی و توسعه بازار کسب و کارهای تعاونی، تقویت برند تعاونی و ایجاد تعاملات شبکه‌ای برای آن‌ها، تبادل تجارب موفق مدیران تعاونی‌ها در سطح ملی، آشنایی عموم مردم با مزایا و فرصت‌های بخش تعاون و ورود آن‌ها به عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی بخش تعاون است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان بیان کرد: این نمایشگاه، نماد همدلی مردم و ملت و همچنین همکاری نزدیک بخش حاکمیتی و مردمی و بخش تعاون با یکدیگر است.

صفایی عنوان کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب هفت راهبرد، توسعه بخش تعاون را در نظر گرفته است که شامل توسعه فرهنگ تعاون، ترویج تعاون، گردشگری تعاون، آموزش، مدیریت و گسترش تعاملات، مدیریت و کارآمد سازی منابع خرد، ایجاد مشوق و تامین منابع مالی است.

وی گفت: ترویج فرهنگ تعاون مهم‌ترین عامل برگزاری نمایشگاه توانمندی کالای تعاون به شمار می رود که علاوه بر آن موضوع برند سازی و معرفی تعاونی‌های بر‌تر و فعال یکی از همین اهداف راهبردی است.

کد مطلب 2985395

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